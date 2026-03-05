Fortalece el Masin el acceso a las artes visuales con su programación mensual

El Museo de Arte de Sinaloa ha preparado para el mes de marzo una programación diversa que incluye presentaciones de obra, exposiciones, cine, y actividades formativas dirigidas a públicos de todas las edades, reafirmando su compromiso con la difusión, reflexión y formación artística en la entidad.

Las actividades iniciaron en la Sala de Arte de la UAdeO con la presentación de la Pieza del Mes: Interior (2000), gráfica de 60 x 49 cm del artista José Fors, perteneciente a la Colección Isic-Masin.

Fors, nacido en La Habana en 1958 y con nacionalidad cubano-mexicana, ha desarrollado una trayectoria significativa en las artes visuales, combinando su vocación plástica con una sólida presencia en el ámbito musical.

Su obra ha transitado entre la pintura, el dibujo y la escultura, destacando piezas como Árbol adentro, instalada en el Paseo Alcalde de Guadalajara e inspirada en un poema de Octavio Paz.

Este viernes, 6 de marzo a las 15:00 horas, en el patio del museo, se presentará la segunda Pieza del Mes: Primavera (1987), aguafuerte perteneciente a la serie Las cuatro estaciones, del artista Jesús Martínez, obra que forma parte de la Colección Isic-Masin.

Martínez, nacido en 1942 en Guanajuato, consolidó su práctica artística bajo una fuerte conciencia social. Formado en la Academia de San Carlos y discípulo de Francisco Moreno Capdevila, su producción ha estado vinculada a la memoria, la protesta y la reflexión crítica sobre la realidad nacional.

Ese mismo día, a las 15:15 horas, el Cine Club Masin proyectará el documental Un mundo sin Toledo (2020), dirigido por Gabriel Santander, trabajo cinematográfico que aborda la vida y legado del artista oaxaqueño Francisco Toledo, figura fundamental del arte contemporáneo mexicano y destacado activista cultural y social.

El documental recorre sus aportaciones en el dibujo, la gráfica, la escultura y la cerámica, así como su defensa del patrimonio cultural y natural.

Exposiciones

En el ámbito expositivo, el 13 de marzo a las 17:00 horas, en la Sala 4, se inaugurará la exposición colectiva Lenguaje corpóreo, integrada por obras del acervo Isic-Masin y la participación de artistas locales invitados.

La muestra propone una reflexión visual en torno al cuerpo como territorio simbólico y narrativo, explorando distintas miradas y lenguajes contemporáneos.

Posteriormente, el 27 de marzo a las 17:00 horas, en la Sala 3, se inaugurará la exposición Cuando las tardes eran de papel, del pintor sinaloense Miguel Ángel Ojeda, arquitecto egresado de la UNAM y figura clave en el desarrollo de la plástica regional.

Cofundador de importantes movimientos artísticos en el estado y con una amplia trayectoria expositiva a nivel nacional e internacional, Ojeda ha contribuido significativamente a la consolidación de la identidad visual sinaloense.

Fomento a la lectura

La programación incluye también actividades permanentes de fomento a la lectura. El Círculo de lectura infantil, dirigido a niñas y niños de 7 a 10 años, se realizará los sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo, de 11:00 a 12:30 horas en la sala de lectura del museo, ofreciendo un espacio de aprendizaje a través de la lectura, la observación y actividades artísticas.

Por su parte, el Círculo de lectura Encuentro con amigos y lecturas tendrá lugar los jueves 5, 12, 19 y 26 de marzo, de 14:00 a 16:00 horas, promoviendo el diálogo y el intercambio de ideas en torno a obras literarias y temas de actualidad.

Con esta programación, el Museo de Arte de Sinaloa consolida su vocación como espacio de encuentro, memoria y pensamiento crítico, fortaleciendo el acceso a las artes visuales y promoviendo la participación activa de la comunidad en la vida cultural de Sinaloa.