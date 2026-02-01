Fortalece Quilá su identidad con la Fiesta de la Candelaria

QUILÁ._ El sábado 31 de enero iniciaron las Fiestas Tradicionales de la Candelaria en la sindicatura de Quilá con la llegada de miles de fieles peregrinos que visitaron a la Virgen de las comunidades del municipio de Culiacán, de otras ciudades del estado y de estados vecinos, e incluso, del extranjero, para agradecerle a la Chaparrita los milagros concedidos.

Del 31 de enero al 2 de febrero se desarrollan las actividades patronales, cívicas, deportivas, artísticas y culturales.

El sábado estuvieron los grupos participantes en el Desfile Carnavalesco que partieron del Arco de entrada, recorrieron las calles animando la fiesta popular y concluyendo en el Centro Cultural del Valle de San Lorenzo donde se inauguró formalmente la festividad por autoridades municipales y se llevó a cabo el festival artístico con la presentación de grupos de danza y música.

De esa manera arrancó la celebración que durante tres días brinda a los visitantes, una gama de experiencias que incluyen, además, gastronomía regional y verbena, las tradiciones y costumbres que estrechan lazos fraternales.

Las Fiestas Tradicionales de la Candelaria fortalecen la identidad de los habitantes de la señorial villa, de todo el Valle de San Lorenzo y de los culiacanenses en general.

Autoridades municipales invitan a disfrutar de las festividades, a realizar turismo cultural y sentirse parte de esta importante fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria en Quilá, una de las más antiguas del noroeste del país.

Fiestas Tradicionales de la Candelaria en la Sindicatura de Quilá

Sábado 31 de enero

Fue el 26 Congreso Estatal de Cronistas “Francisco Martínez Rodríguez”. Asamblea General de La Crónica de Sinaloa A.C., en el Centro Cultural del Valle de San Lorenzo. Por la tarde se llevó a cabo el desfile carnavalesco, recorriendo desde el Arco de entrada al Centro Cultural del Valle de San Lorenzo.

En cuanto al festival artístico, el sábado se presentó también el Taller de Guitarra, Acordeón, Percusiones y Canto del CCVSL. El Dúo Arredondo, el Grupo Folklórico Yeye Ta Giapsi del CCVSL.

Domingo 1 de febrero

Festival Artístico:

17:00 horas, Remix y Remix Disney, del Sistema DIF Quilá / Dir. Profa. Yaneth Lucero Leyva Guzmán.

17:20 horas, Solistas del CCVSL / Profa. Yessamyn Soto González

17:40 horas, Grupo Norteño del CCVSL / Prof. Carlos Martín Acosta Medrano.

18:10 horas, Cantantes Ex Alumnos del CCVSL / Profa. Yessamyn Soto González.

18:40 horas, Grupo Folklórico Humáyatl del Centro Cultural del IMSS, Prof. Mario Arellano González.

Lunes 2 de febrero

Festival Artístico será en el exterior del Centro Cultural del Valle de San Lorenzo.

17:00 horas, estará la cantante Lucy Luna.

18:00 horas, la Banda Orquesta Musical Nativos.