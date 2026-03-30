$!Fortalecen con entrega de instrumentos a la banda tradicional de Teacapán, en Escuinapa

El director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Avilés Ochoa, encabezó la entrega de instrumentos musicales a la Banda Tradicional de Teacapán, perteneciente al municipio de Escuinapa.

La actividad responde a una solicitud impulsada por integrantes de la propia comunidad y se concretó a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), considerado —en palabras del propio Avilés Ochoa— como “un programa muy generoso” que atiende, por sus propósitos, el patrimonio cultural en riesgo, tanto material como inmaterial.

Durante el acto se subrayó que estas acciones forman parte de una política cultural que respalda de manera permanente a las artes, la cultura y la educación musical como pilares del desarrollo social, comunitario y humano en Sinaloa.

Gracias a este enfoque, el estado ha pasado de contar con 10 agrupaciones musicales en cinco municipios, a 25 agrupaciones en 13 municipios, fortaleciendo la presencia de bandas, orquestas y proyectos formativos en diversas regiones.

El paquete de instrumentos entregado —con un valor total de 324 mil 800 pesos— incluyó dotación esencial para banda tradicional: barítono, eufonio, saxofón, flauta, clarinete, trombón, oboe, corno francés y tuba.