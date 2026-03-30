Fortalecen oferta cultural en Mazatlán con biblioteca y nuevo proyecto artístico: Avilés Ochoa

La restauración del Museo de Arte de Mazatlán y la reciente apertura de la Biblioteca “Ramón Rubín” forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la infraestructura cultural en el sur del Estado, aseguró Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura.

En entrevista, tras encabezar la inauguración del nuevo espacio bibliotecario, el funcionario subrayó que esta biblioteca, integrada a la Red Nacional, representa el número 6 mil 810 de más de 7 mil que existen en el país, y marca un hecho relevante al tratarse de la primera que se abre en Sinaloa desde 2014 dentro de este sistema.

“Es un esfuerzo importante porque durante años no se habían incorporado nuevas bibliotecas a la red estatal. Hoy no solo estamos reabriendo espacios que estaban cerrados, sino creando nuevos puntos de acceso a la lectura”, explicó.

Avilés Ochoa detalló que al inicio de la actual administración estatal se recibieron 160 bibliotecas en operación y 20 cerradas; de estas últimas, seis ya fueron reabiertas en comunidades de la sierra de Badiraguato, mientras que también se han sumado nuevos recintos, como el inaugurado en Mazatlán.

El director del Isic enfatizó que la cultura, junto con la educación, es una apuesta de largo plazo para la reconstrucción del tejido social.

“Los resultados no son inmediatos como una obra pública, pero son fundamentales para generar condiciones de paz y desarrollo”, dijo.

En ese contexto, destacó el proceso de recuperación y restauración del Museo de Arte de Mazatlán, donde aún existen áreas pendientes de intervención debido a daños previos, los cuales serán atendidos con apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Asimismo, anunció la recuperación de un inmueble federal que será destinado a un nuevo proyecto cultural de gran alcance.

Se trata de un espacio asignado al Gobierno del Estado mediante una figura similar al comodato, en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

"Ya se está trabajando en la limpieza y en el proyecto para habilitarlo como un centro regional de las artes. La intención es que esté en funcionamiento antes de que concluya la actual administración estatal", adelantó.

Este nuevo recinto contemplaría la creación de una escuela artística asociada al INBAL, enfocada en la formación de niños y jóvenes en disciplinas como artes escénicas y visuales, lo que ampliaría la oferta educativa y cultural en el puerto.

Finalmente, Avilés Ochoa reiteró que, además de la infraestructura, el Isic impulsa programas como el PACMyC y el de Estímulos a la Creación, así como el respaldo a jóvenes talentos en áreas como la música y la ópera, con el objetivo de consolidar a Sinaloa como un referente cultural en la región.

“La cultura es un eje fundamental, no solo para el desarrollo artístico, sino también para el bienestar social”, puntualizó.