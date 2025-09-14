Francisco Bibriesca hace vibrar con su gira ‘Besos Eternos’

El concierto incluyó piezas destacadas, como “Catedral” del compositor paraguayo Agustín Barrios Mangoré y las “Tres piezas españolas” de Joaquín Rodrigo, entre otras composiciones que demostraron la maestría del artista.

La velada estuvo llena de melodías que transportaron a los asistentes a través de los recuerdos más bellos.

En una noche llena de magia, el reconocido guitarrista Francisco Bibriesca deleitó al público de Casa Haas con el concierto número 2123 de su carrera, como parte de su gira “Besos Eternos”.

El artista compartió experiencias en sus 25 años de trayectoria con el público.

El artista compartió experiencias en sus 25 años de trayectoria con el público.

Durante su presentación, Bibriesca compartió anécdotas de su trayectoria de 25 años, revelando que el no poder tocar en un evento en particular lo impulsó a buscar nuevas formas de presentarse.

Esta motivación lo llevó a un ritmo de más de 100 conciertos al año, con presentaciones cada tres o cuatro días en distintos lugares de México y el mundo, incluyendo países como Japón, Corea, China y varias naciones europeas.

A lo largo de su carrera, ha tenido la oportunidad de tocar con diversas orquestas, incluyendo la Orquesta del Estado de Kenia, y ha vivido experiencias que superaron sus expectativas. A pesar de los grandes escenarios, Bibriesca confesó que aún siente una gran emoción al interpretar canciones conocidas y que valora cada pequeño detalle que ha marcado su camino profesional.

El objetivo de su gira actual es reconectar con el público y llevar su música a todos los municipios posibles.

Al concluir el evento, Francisco Bibriesca agradeció a los asistentes por su presencia, así como el apoyo brindado por la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios, y el Director General del Instituto de Cultura, Raúl Rico, y todo su equipo de colaboradores.