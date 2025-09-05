Francisco Bibriesca presentará el concierto Besos Eternos

El público mazatleco vivirá una velada inolvidable con la presencia de Francisco Bibriesca, considerado por la crítica internacional como “uno de los guitarristas más importantes de México” (The Washington Post). Su virtuosismo lo ha llevado a escenarios de talla mundial como el Kennedy Center de Washington, la Sydney Opera House en Australia y el Cairo Opera House en Egipto.

La presentación en Mazatlán es una celebración de la música de concierto y de la guitarra como puente cultural entre continentes. La cita es el jueves 11 de septiembre a las 19:00 horas, en Casa Haas; boletos disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta a un costo de 250 pesos.

Con más de dos décadas de trayectoria y cientos de conciertos en América, Europa, Asia y Oceanía, Bibriesca regresa a Mazatlán en el marco de su gira Besos Eternos Tour 2025, un recorrido que promete unir la técnica impecable, la fuerza expresiva y la sensibilidad de la guitarra clásica con un repertorio capaz de emocionar al público de todas las edades.

Cada interpretación de Francisco Bibriesca es un viaje sonoro cargado de emoción y maestría. La crítica especializada ha destacado la precisión, el dominio técnico y la capacidad de transmitir profundidad y energía en cada nota. Ahora, Mazatlán tendrá la oportunidad de vivir esta experiencia en la intimidad y acústica privilegiada de Casa Haas, un recinto que hará brillar aún más el talento del guitarrista mexicano.