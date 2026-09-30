Francisco Bibriesca y la Orquesta Sinfónica Juvenil del COBAES llevan la guitarra y la música clásica al MIA

La guitarra de Francisco Bibriesca y la Orquesta Sinfónica Juvenil del COBAES ofrecieron un concierto este martes en el Auditorio MIA de Culiacán, celebrando el 495 aniversario de la ciudad. El evento presentó un recorrido musical de tres partes, incluyendo el estreno mundial de una obra.

La presentación, titulada “If I... Tour 2026”, acercó a la audiencia a diversas expresiones de la música clásica. La colaboración destacó la experiencia del guitarrista con el talento de los jóvenes músicos.

El concierto se enmarcó en los festejos por el 495 aniversario de Culiacán, una celebración que busca realzar la cultura y las artes en la capital sinaloense. Estos eventos contribuyen a la oferta cultural de la ciudad.

La velada musical destacó la unión de la experiencia de Francisco Bibriesca con el talento de los jóvenes músicos del COBAES, transitando de la intimidad de la guitarra solista a la fuerza colectiva de la música orquestal, según informaron los organizadores del evento.

Bibriesca, con 26 años de trayectoria, inició el recital como solista. Interpretó “Los sonidos de la lluvia”, una pieza de un compositor inglés, y “Pasaje abierto”, del compositor costarricense Edín Solís.

Un momento significativo de esta primera parte fue la ejecución de “Viaje no continuo”. Esta obra, compuesta por Fabián Coronado en tres movimientos, surgió de una gira previa del guitarrista.