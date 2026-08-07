‘Fruncidos’, obra con Jesús Ochoa y Sergio Galindo hará gira por Sinaloa

“Fruncidos, una selfie teatral”, la historia de dos viejos amigos y paisanos serranos que, tras enviudar, enfrentan los retos de la vejez, la soledad, la memoria y la pérdida con un toque muy peculiar llegará a Sinaloa, con funciones en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

El Instituto Sinaloense de Cultura invita al público a disfrutar de la obra protagonizada por los actores Jesús Ochoa y Sergio Galindo.

La gira por Sinaloa iniciará el lunes 24 de agosto con una función en el Teatro Ingenio de Los Mochis; continuará el martes 25 de agosto en el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán y concluirá el miércoles 26 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán. En las tres ciudades las funciones darán inicio a las 19:00 horas.

Escrita por Sergio Galindo y dirigida por Paulo Galindo, la obra es una producción de la Compañía Teatral del Norte y El Mentidero, que propone una reflexión sobre la amistad, el duelo y la vejez, demostrando que incluso en los momentos más difíciles el humor puede convertirse en una forma de sobrevivir... y de querer.