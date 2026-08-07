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‘Fruncidos’, obra con Jesús Ochoa y Sergio Galindo hará gira por Sinaloa

La puesta “Fruncidos, una selfie teatral”, presentada por el Instituto Sinaloense de Cultura, tendrá funciones en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/08/2026 10:54
07/08/2026 10:54

“Fruncidos, una selfie teatral”, la historia de dos viejos amigos y paisanos serranos que, tras enviudar, enfrentan los retos de la vejez, la soledad, la memoria y la pérdida con un toque muy peculiar llegará a Sinaloa, con funciones en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

El Instituto Sinaloense de Cultura invita al público a disfrutar de la obra protagonizada por los actores Jesús Ochoa y Sergio Galindo.

La gira por Sinaloa iniciará el lunes 24 de agosto con una función en el Teatro Ingenio de Los Mochis; continuará el martes 25 de agosto en el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán y concluirá el miércoles 26 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán. En las tres ciudades las funciones darán inicio a las 19:00 horas.

Escrita por Sergio Galindo y dirigida por Paulo Galindo, la obra es una producción de la Compañía Teatral del Norte y El Mentidero, que propone una reflexión sobre la amistad, el duelo y la vejez, demostrando que incluso en los momentos más difíciles el humor puede convertirse en una forma de sobrevivir... y de querer.

  • $!‘Fruncidos, una selfie teatral’ es la historia de dos viejos amigos que enfrentan los retos de la vejez y la soledad.
    ‘Fruncidos, una selfie teatral’ es la historia de dos viejos amigos que enfrentan los retos de la vejez y la soledad.
  • $!La obra se presentará del 24 al 26 de agosto en Sinaloa.
    La obra se presentará del 24 al 26 de agosto en Sinaloa.

Inspirada en una idea del escritor Joseph Conrad, Fruncidos cuenta la historia de dos viejos serranos sonorenses que, tras enviudar, se ven obligados a enfrentar una situación límite que pone a prueba su salud, su memoria y el vínculo de amistad que han construido a lo largo de los años.

A través de una narrativa que transita entre los recuerdos, los reclamos y un humor profundamente sonorense, los personajes encuentran en la risa una manera de afrontar las pérdidas, las contradicciones y los desafíos que acompañan el paso del tiempo.

Lejos del melodrama, la obra ofrece una mirada sensible y honesta sobre la condición humana.

El montaje reúne en escena a dos figuras de amplia trayectoria artística. Jesús Ochoa, reconocido por su destacada carrera en teatro, cine y televisión, quien comparte el escenario con Sergio Galindo, actor y dramaturgo de la obra, en una interpretación que destaca por su autenticidad y química escénica.

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