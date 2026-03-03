Fuerza coral y la música de Verdi en ‘Un baile de máscaras’

La intensidad dramática, la fuerza coral y la majestuosidad musical de Giuseppe Verdi llegarán al escenario del Teatro Ángela Peralta con la puesta en escena de la ópera Un Baile de Máscaras, una de las obras más incandescentes del repertorio verdiano.

Los días 13 y 14 de marzo de 2026, a las 19:00 horas, el público mazatleco podrá disfrutar de esta producción que reúne talento local y nacional bajo la interpretación de la Camerata Mazatlán, dirigida por Sergio Freeman, con dirección escénica de Rodrigo Caravantes, y la participación del Coro Ángela Peralta, bajo la dirección de María Murillo.

El elenco está conformado por destacados intérpretes: Octavio Rivas, Patricia Pérez, Pablo Aranday, Arisbé de la Barrera, Ana Laura Rojas, Noel Osuna, José Miguel Valenzuela, Jorge Palacios y Eduardo Tapia, quienes darán vida a esta historia de amor, traición y destino marcada por el dramatismo y la intensidad emocional que caracteriza al compositor italiano.

Un Baile de Máscaras es una obra donde la pasión humana se enfrenta al poder, la lealtad y el ineludible peso del destino. Con una partitura poderosa y momentos corales de gran impacto, la ópera promete envolver al espectador en una experiencia escénica profunda, elegante y conmovedora.

La invitación está abierta para quienes aman la música, el teatro y las grandes historias. Dos noches para dejarse envolver por la fuerza de Verdi y vivir, en vivo, la magia de la ópera.