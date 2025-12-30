Fundación Gabo: 2025 en resumen

El año 2025 marcó un hito para la Fundación Gabo, que celebró sus primeras tres décadas con una conmemoración extendida a lo largo del año y concebida no solo como una mirada al pasado, sino como una afirmación de su papel en el presente.

Creada por Gabriel García Márquez, la Fundación inició actividades en 1995 y desde entonces ha impulsado un periodismo ético, riguroso y creativo en Iberoamérica, y este aniversario sirvió para renovar públicamente ese compromiso en un contexto atravesado por la desinformación, la polarización y los desafíos democráticos de la región.

Aunque la celebración tuvo diferentes momentos y escenarios, su punto culminante se vivió en Bogotá con la decimotercera edición del Festival Gabo y la ceremonia del Premio Gabo. Bajo el lema “Vernos de cerca”, el Festival invitó a recuperar la cercanía, el diálogo y la atención al otro como principios esenciales del oficio, mientras que el Premio Gabo reafirmó el valor de un periodismo que se sostiene en la verdad, el rigor y la responsabilidad pública.

El aniversario estuvo acompañado también por la exposición ‘Todo se sabe: el cuento de la creación de Gabo’, presentada en la Biblioteca Nacional de Colombia entre abril y agosto. La muestra, que recibió más de 20 mil visitantes, reunió cerca de 450 documentos –manuscritos, cartas, cuadernos, dibujos y objetos personales– que permitieron explorar de manera amplia y profunda la vida creativa de García Márquez.

El proyecto, desarrollado en alianza con el Harry Ransom Center y el Ministerio de las Culturas de Colombia, ofreció al público una lectura renovada del proceso creativo del escritor y del universo narrativo que inspira la misión de la Fundación.

En conjunto, estos espacios reafirmaron la vocación de la Fundación Gabo de formar, acompañar y fortalecer a una ciudadanía más informada y crítica. Te invitamos a recorrer esta selección de contenidos para periodistas, organizada según las temáticas que guiaron nuestras actividades a lo largo del año.