Fundación Gabo entrega el Premio Gabo 2026 a las historias que mejor explican nuestro tiempo

La Fundación Gabo anunció a los cinco ganadores de la decimocuarta edición del Premio Gabo, el reconocimiento más importante al periodismo en español y portugués, en una ceremonia realizada en Bogotá, durante el primer día del Festival Gabo 2026.
Los premiados fueron seleccionados entre mil 915 postulaciones, evaluadas por un jurado internacional compuesto por 66 periodistas, escritores, fotógrafos y productores.
El periodismo brasileño fue el protagonista de la noche al llevarse tres de los cinco premios, tras ser el país con más nominados y finalistas. En la categoría Cobertura ganó “A política da bala”, un reportaje multimedia del equipo de Metrópoles que documentó, disparo por disparo, el aumento de la letalidad de la Policía Militar en São Paulo bajo el gobierno del gobernador Tarcísio de Freitas.
En Fotografía se impuso “Como sobrevivem as democracias”, la serie con la que Gabriela Biló retrató para Folha de S.Paulo la caída del ex presidente Jair Bolsonaro, desde el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 hasta su condena a 27 años de prisión en 2025. Y en Imagen ganó el documental Terceirão – um ano, quatro vidas, documental dirigido por Eliane Scardovelli y Caio Cavechini para TV Globo, que siguió durante un año a cuatro estudiantes brasileños de último año de secundaria en su tránsito a la vida adulta.
Premio Gabo Categoría Texto
El jurado de la categoría Texto del Premio Gabo 2026 eligió como ganador “El exilio nos alcanza”, de Óscar Martínez y Carlos Martínez, de El Faro, por tu titánica tarea de denunciar cómo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha construido un gobierno autoritario que conquista una popularidad tremenda en América.
Este reportaje, sumamente documentado, pone de relieve el drama del exilio, las violaciones sistemáticas de derechos humanos de un mandatario que debería ser su garante, y un periodismo valiente que se atreve a señalarlo, pese a las represalias.
La narración, que se lee como quien le cuenta su historia a un amigo, relata lo que han vivido otros periodistas en Cuba, Venezuela y Nicaragua —por nombrar algunos casos—, y cobra una dimensión política que debe revelarse cuando al menos 40 reporteros han debido abandonar suelo salvadoreño.
Premio Gabo, en la categoría Cobertura
El Premio Gabo a la categoría Cobertura fue para el equipo de periodistas del medio Metrópoles, de Brasil, con un reportaje multimedia titulado ‘A política da bala’, que ofrece una radiografía inédita de lo que se esconde detrás del aumento de la letalidad de la Policía Militar en São Paulo bajo el gobierno del gobernador Tarcísio de Freitas, al contabilizar los disparos y analizar dónde impactaron las balas en las víctimas.
El trabajo periodístico implicó obtener reportes policiales, expedientes judiciales, informes forenses y videos relacionados con 227 casos, correspondientes a 246 muertes.
Fueron nueve meses de trabajo minucioso en los que el equipo consiguió, uno a uno, los reportes policiales a través de sus fuentes y rastreó los expedientes judiciales vinculados a cada caso. Todo ello derivó en una base de datos con información como el nombre, la edad y la raza de las víctimas, la cantidad de disparos recibidos y las zonas del cuerpo donde fueron baleadas.
De casi 90 mil páginas emergió un enfoque novedoso sobre el tema y datos contundentes: 85 personas estaban desarmadas y 47 recibieron disparos por la espalda. El análisis también permitió demostrar la existencia de un “escuadrón de la muerte”, un pequeño grupo de policías responsable de más del 20 % de los homicidios.
Para el cálculo se recurrió a las declaraciones de los propios policías militares involucrados en los hechos, a los casquillos encontrados y citados en los informes del Instituto de Criminalística, y a las perforaciones de entrada en los cuerpos registradas en los informes de necropsia del Instituto Médico Legal. Videos de cámaras de seguridad y de las cámaras corporales de la Policía Militar también aportaron elementos clave para reconstruir la dinámica de los casos.
El análisis de datos permitió además producir diversos infográficos y un mapa interactivo con nombres, direcciones e imágenes de los informes forenses de las víctimas. Una de las visualizaciones compara dos casos —uno en la zona de la Cracolândia y otro en un penthouse de Pinheiros— y expone la diferencia de trato de la Policía Militar según el código postal.
Además del análisis documental y de datos, el reportaje exigió un amplio trabajo de campo que permitió, entre otras cosas, localizar cámaras de seguridad con el audio de una víctima suplicando por su vida, lo que echó por tierra la versión policial de que se trataba de un caso de “resistencia seguida de muerte”.
El material incluye también un documental que muestra la actuación brutal de la Policía Militar en muertes que podrían haberse evitado y retrata el drama de las familias que luchan por justicia. El reportaje no elude el contexto político: mientras el secretario de Seguridad, Guilherme Derrite, alienta la violencia policial, saca también rédito político de las muertes y convierte la “política de la bala” en trampolín para una futura campaña al Senado.
Los autores son Renan Porto, Artur Rodrigues, Fábio Leite, Rodrigo Freitas, Lilian Tahan, Otto Valle, Márcia Delgado, Olívia Meireles, Érica Montenegro, Juliana Garcês, Gui Prímola, Lygia Lyra, Gabriel Lucas, Michael Melo, Italo Ridney, Caio Sales, Saulo Marques.
Sobre el Festival Gabo 2026
Este domingo culminó la decimocuarta edición del Festival Gabo, tres días en los que Bogotá volvió a convertirse en un punto de encuentro para quienes creen que las historias siguen siendo una herramienta indispensable para comprender el presente, fortalecer la democracia e imaginar futuros posibles, con más de 15 mil asistentes, 311 invitados, 185 actividades y la participación de 107 organizaciones aliadas.
Periodistas, escritores, artistas, investigadores, activistas, estudiantes, docentes y ciudadanos se reunieron para compartir preguntas, ideas y experiencias alrededor de algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
El cierre del Festival Gabo 2026 marcó también el comienzo del camino hacia el Festival Gabo 100, con el que la Fundación Gabo llevará a su máxima expresión las celebraciones por el centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez, en noviembre de 2027.