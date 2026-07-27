Fundación Gabo entrega el Premio Gabo 2026 a las historias que mejor explican nuestro tiempo

La Fundación Gabo anunció a los cinco ganadores de la decimocuarta edición del Premio Gabo, el reconocimiento más importante al periodismo en español y portugués, en una ceremonia realizada en Bogotá, durante el primer día del Festival Gabo 2026.

Los premiados fueron seleccionados entre mil 915 postulaciones, evaluadas por un jurado internacional compuesto por 66 periodistas, escritores, fotógrafos y productores.

El periodismo brasileño fue el protagonista de la noche al llevarse tres de los cinco premios, tras ser el país con más nominados y finalistas. En la categoría Cobertura ganó “A política da bala”, un reportaje multimedia del equipo de Metrópoles que documentó, disparo por disparo, el aumento de la letalidad de la Policía Militar en São Paulo bajo el gobierno del gobernador Tarcísio de Freitas.

En Fotografía se impuso “Como sobrevivem as democracias”, la serie con la que Gabriela Biló retrató para Folha de S.Paulo la caída del ex presidente Jair Bolsonaro, desde el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 hasta su condena a 27 años de prisión en 2025. Y en Imagen ganó el documental Terceirão – um ano, quatro vidas, documental dirigido por Eliane Scardovelli y Caio Cavechini para TV Globo, que siguió durante un año a cuatro estudiantes brasileños de último año de secundaria en su tránsito a la vida adulta.

Premio Gabo Categoría Texto

El jurado de la categoría Texto del Premio Gabo 2026 eligió como ganador “El exilio nos alcanza”, de Óscar Martínez y Carlos Martínez, de El Faro, por tu titánica tarea de denunciar cómo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha construido un gobierno autoritario que conquista una popularidad tremenda en América.

Este reportaje, sumamente documentado, pone de relieve el drama del exilio, las violaciones sistemáticas de derechos humanos de un mandatario que debería ser su garante, y un periodismo valiente que se atreve a señalarlo, pese a las represalias.

La narración, que se lee como quien le cuenta su historia a un amigo, relata lo que han vivido otros periodistas en Cuba, Venezuela y Nicaragua —por nombrar algunos casos—, y cobra una dimensión política que debe revelarse cuando al menos 40 reporteros han debido abandonar suelo salvadoreño.