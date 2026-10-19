Fusiona Alexander Torres ópera y canción mexicana en ‘De Sinaloa para el mundo’

El tenor mazatleco Alexander Torres presentó su recital “De Sinaloa al Mundo” con una fusión de música mexicana y ópera, acompañado por el maestro Juan Pablo García y la mezzosoprano Sarah Holcombe. La presentación fue el sábado 17 de octubre en el Museo de Arte de Mazatlán.
El evento formó parte del Festival Cultural Sinaloa 2026. La propuesta enlazó dos tradiciones musicales: composiciones que integran la identidad cultural mexicana y grandes obras del repertorio operístico internacional.
El Festival Cultural Sinaloa 2026 es una iniciativa del Instituto Sinaloense de Cultura para acercar al público experiencias artísticas diversas y fortalecer la difusión del talento musical en la región. El Museo de Arte de Mazatlán es una de las sedes de este evento.
“El cantante compartió una propuesta que refleja su trayectoria y formación artística, vinculando las raíces musicales mexicanas con el repertorio clásico que forma parte de su desarrollo como intérprete”, indicó el Instituto Sinaloense de Cultura en un comunicado.
El programa se dividió en dos partes. La primera sección se dedicó a la canción mexicana, con piezas como Besos robados, Despedida, Íntima y Un mundo raro. Incluyó composiciones de María Grever, Jorge del Moral, Manuel M. Ponce y Tata Nacho.
Esta selección acercó al público la profundidad poética y sentimental de la música mexicana, con melodías que abordan temas como el amor, la nostalgia, la despedida y los recuerdos.
La segunda parte del recital se enfocó en la ópera. Incluyó arias de compositores europeos. Destacaron Torna ai felici dì, de la ópera Le Villi, de Giacomo Puccini.
También se interpretaron La fleur que tu m’avais jetée, de Carmen, de Georges Bizet; Kuda, Kuda, de Eugenio Oneguin, de Piotr Ilich Chaikovski; y De’ miei bollenti spiriti, de La traviata, de Giuseppe Verdi.
La mezzosoprano Sarah Holcombe enriqueció la propuesta vocal de la velada. El acompañamiento pianístico de Juan Pablo García contribuyó al desarrollo musical del programa.
El recital tuvo el propósito de mostrar diferentes estilos, épocas y formas de expresión artística.
La presentación formó parte de las actividades gratuitas organizadas por el Instituto Sinaloense de Cultura. El Museo de Arte de Mazatlán volvió a convertirse en un espacio de encuentro entre artistas y comunidad.