Fusiona Alexander Torres ópera y canción mexicana en ‘De Sinaloa para el mundo’

El tenor mazatleco Alexander Torres presentó su recital “De Sinaloa al Mundo” con una fusión de música mexicana y ópera, acompañado por el maestro Juan Pablo García y la mezzosoprano Sarah Holcombe. La presentación fue el sábado 17 de octubre en el Museo de Arte de Mazatlán.

El evento formó parte del Festival Cultural Sinaloa 2026. La propuesta enlazó dos tradiciones musicales: composiciones que integran la identidad cultural mexicana y grandes obras del repertorio operístico internacional.

El Festival Cultural Sinaloa 2026 es una iniciativa del Instituto Sinaloense de Cultura para acercar al público experiencias artísticas diversas y fortalecer la difusión del talento musical en la región. El Museo de Arte de Mazatlán es una de las sedes de este evento.