Fusionan danza y artes plásticas en el proyecto ‘Dibujo en Movimiento’

Con el objetivo de explorar los límites entre el cuerpo y el lienzo, surge “Dibujo en Movimiento”, una innovadora propuesta educativa del Centro Municipal de las Artes. El proyecto busca vincular la danza con las artes visuales a través de una exposición artística que proyecta el talento, la técnica y las emociones de los alumnos.

La iniciativa, impulsada por la coordinadora de la Escuela Municipal de Ballet Clásico, Ana Paola Villegas y el artista plástico Miguel Flores, propone que los estudiantes de Artes Plásticas representen las líneas de movimiento generadas durante la ejecución dancística mediante el dibujo y la pintura. Dibujo en Movimiento comenzó como una propuesta espontánea y se ha consolidado como una oportunidad para enriquecer el proceso formativo de los jóvenes artistas de ballet clásico y dibujo y pintura.

“Es fundamental entender que la mezcla de diferentes formas de arte da resultados sorprendentes y enriquecedores. Este tipo de colaboración que involucra la danza, folklore, pintura, incluso escultura, permite a los artistas explorar nuevas formas de expresarse y comunicarse a través de sus respectivas disciplinas”, expresó la coordinadora.

Durante la clase se dibuja a partir de la observación del bailarín y se usan fotografías para plasmar el movimiento de manera directa.

“Enseño a crear el movimiento a través de expresiones gráficas, algo fundamental para conectar con la danza y el dibujo. Es vital que (los alumnos) comprendan cómo las líneas y colores pueden comunicar emociones”, expresó el maestro Miguel Flores.

Al final del proyecto se espera reunir las obras realizadas y documentar su proceso creativo para montar una exposición. La exhibición ofrecería a los alumnos la oportunidad de compartir su trabajo, fortalecer su confianza y generar un espacio de intercambio de ideas y perspectivas en torno a la interpretación del movimiento.

A través de la exposición el público podrá apreciar la evolución creativa de los estudiantes y comprender cómo la danza puede transformarse en imagen, a través de un proyecto que destaca la colaboración, la experimentación y el arte en todas sus formas.