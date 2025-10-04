$!Fusionan danza y multimedia en el Multiverso Alebrije

Seiscientos noventa estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad llenaron el Teatro Ángela Peralta en el estreno de “Multiverso Alebrije: Criaturas Fantásticas de Ensueño”, una producción estelar del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte dentro del Festival Cultural Mazatlán 2025.

Diseñada como una experiencia familiar, la obra fusionó magistralmente la danza contemporánea con elementos multimedia para transportar al público a un universo de imaginación. Bajo la dirección del maestro Víctor Manuel Ruiz, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2024–2027), la puesta en escena logró cautivar y generar una profunda reflexión en la audiencia juvenil.

Un espectáculo de arte y reflexión

“Multiverso Alebrije” narra el viaje de Jade, una niña que, a través de la magia de los alebrijes, redescubre la capacidad de soñar y el valor de la vida más allá de las pantallas y la tecnología digital. La obra integra la danza contemporánea con la dramaturgia fantástica y el rico simbolismo de la tradición mexicana.

El equipo artístico estuvo conformado por los intérpretes : Luisa Escoboza, Katia Rivera, y Johnny Millán, creador escénico con trayectoria destacada. Naima Toledo, Iván Silva, Diego Alcalá, Diego Vela, Sara Henao, egresados de la EPDM y Aranza Rosales (alumna en formación).