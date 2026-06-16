Fusionan en ‘Cantores y Cantares de América’ música y poesía

Una tarde llena de bella poesía, y de música encantadora proveniente de los diferentes rincones de este continente, se convirtieron en los invitados de honor del “Jueves Literario”, para el deleite de las decenas de asistentes en Casa Haas.

Bajo la dirección de la maestra María Muñiz, el grupo Juglarías, la voz y canto del poeta, amenizó esta fiesta literaria. Con sus melódicas voces y su ensamble de guitarras y percusión, le dieron el toque necesario para que cada asistente se llenara de placer con el canto y la poesía que se leía con sentimiento.

El evento llevó por nombre “Cantores y cantares de América” y el programa literario se conformó de algunas de las mejores creaciones de poetas como Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Nicanor Parra, Mario Benedetti y Octavio Paz. Mientras que las canciones interpretadas fueron obras de creadores como Natalia Lafourcade, Raúl Ornelas y Jaime Flores, entre otros.

María Múñiz dio la bienvenida y agradeció la asistencia del público, así como las facilidades del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán para realizar este programa. El inicio del recital estuvo a cargo de Lupita Cárdenas, quien leyó el poema “Las uvas de Europa”, de Pablo Neruda.

La velada continuó con la lectura de poesía por parte de Sara Martí, mientras que los músicos Ileana Osuna, Cristóbal Vallejo y Alejandro Ocampo deleitaban al público tocando la guitarra y cantando, acompañados de la joven Charlette Veytia en las percusiones.

Entre los temas que resonaron y que incluso fueron coreados por los espectadores se encontraron: “Mamá Pancha”, “De lo que realmente disponemos”, “Canción con todos”, “Los ejes de mi carreta”, “Hasta la raíz”, “Maldigo del alto cielo”, “Si te quiero” y “La sitiera”.

Luego de las emotivas interpretaciones y la lectura de poesía, se dio por finalizada la función, momento en el que todos los participantes recibieron un merecido reconocimiento por su excelente participación.