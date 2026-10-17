Fusionan música, inteligencia artificial y simbolismos ancestrales en ‘Arcana Eléctrica’

La voz de la soprano Perla Orrantia, los sonidos electrónicos y las imágenes audiovisuales se entrelazaron en “Arcana Eléctrica”, propuesta del compositor Aldo Rodríguez que llevó al público del Teatro Pablo de Villavicencio a un recorrido por la música contemporánea, con inteligencia artificial y simbolismos ancestrales.

Como parte del Festival Cultural Sinaloa 2026, el espectáculo articuló tres proyectos que exploraron el sonido como un espacio de percepción, memoria y transformación.

Mediante instrumentos virtuales, recursos audiovisuales y herramientas de inteligencia artificial, la propuesta amplió las posibilidades expresivas de la voz y la composición musical, en un diálogo entre antiguas preguntas de la humanidad y las tecnologías creativas actuales.

El recorrido comenzó con “NeuroSonics. Arquitecturas del sonido y la mente”, obra para electrónica, inteligencia artificial y video estructurada en cinco estaciones: “Pulsos”, “Sinapsis”, “Interfase”, “Resonancia” y “Eco final”. La pieza tomó como punto de partida los procesos de percepción y memoria para construir un paisaje sonoro en constante transformación.

Después se presentó una selección de “Invocaciones” (2024), ciclo para soprano, electrónica, inteligencia artificial y video que incluyó “Ma ka aik nipoliwi”, vinculada con Nezahualcóyotl; “Depelle noctis creaturae”, inspirada en la antigua Mesopotamia, y “Habitabit in nobis”, basada en el Evangelio de Juan.

En estas composiciones, la voz de Perla Orrantia ocupó el centro de la experiencia. Su interpretación se entrelazó con capas electrónicas que prolongaron y multiplicaron sus resonancias, al tiempo que evocaron referencias espirituales y culturales de distintas épocas.

El programa culminó con el estreno mundial de “El Alquimista y los Arcanos: Tres transmutaciones electroacústicas”, obra para soprano, electrónica, instrumentos virtuales, inteligencia artificial y video, con música, poesía y concepto de Aldo Rodríguez.

Las tres piezas que integraron esta creación, “Le Magicien — El Mago”, “Le Pape — El Papa” y “Le Soleil — El Sol”, partieron del universo simbólico de los arcanos mayores del tarot. Sus significados se transformaron en puntos de partida para explorar la relación entre música, palabra y sonido.

La presencia escénica de Rodríguez y la interpretación de Orrantia dieron forma a una propuesta en la que la voz encontró en la tecnología nuevas posibilidades de expansión y diálogo. A su vez, los efectos visuales complementaron las composiciones con imágenes que crearon atmósferas envolventes y abrieron paso a otros territorios imaginarios.