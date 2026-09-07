Fusionan música y danza en ‘Del Clásico al Neoclásico’

La música y la danza se encontraron en el escenario de Casa Haas durante la presentación de “Del Clásico al Neoclásico”, espectáculo que reunió el talento del Adagio Trío y de la Compañía de Ballet Clásico del Centro Municipal de las Artes.

La propuesta ofreció al público una selección de obras representativas del repertorio clásico, interpretadas por los maestros Juan Pablo García, al piano; Citlali Cisneros, en el violonchelo, y Víctor Osuna, en el violín.

A la interpretación musical se sumó la participación de 12 integrantes de la Compañía de Ballet Clásico del CMA, quienes llevaron al escenario diferentes coreografías para acompañar las piezas y establecer un diálogo entre ambas disciplinas.

Durante la velada se escucharon obras como “Meditación de Thaïs”, “La muerte del cisne”, “Romance”, de Georgy Sviridov, así como “La lista de Schindler”, el pas de deux de “Coppélia” y “Carmen, Habanera”.

El programa también incluyó “Las estaciones porteñas”, composición del argentino Astor Piazzolla, con lo que el espectáculo amplió su recorrido musical hacia una propuesta vinculada con el tango y las sonoridades contemporáneas.

La presencia de los bailarines permitió que cada pieza adquiriera una dimensión escénica distinta, con movimientos y coreografías que acompañaron las interpretaciones del trío y dieron forma a una presentación en la que música y danza compartieron protagonismo.

La respuesta del público llevó a programar una nueva función de “Del Clásico al Neoclásico” para el viernes 11 de septiembre, a las 19:00 horas, nuevamente en Casa Haas.

Sin embargo, los boletos para esta segunda presentación ya se encuentran agotados, reflejo del interés que generó la propuesta entre el público mazatleco.

Con esta presentación, el Adagio Trío y la Compañía de Ballet Clásico del Centro Municipal de las Artes fortalecen la oferta de espectáculos que buscan acercar al público a la música de concierto y a la danza desde una experiencia escénica conjunta.