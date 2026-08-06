Gabs Ramírez, una creadora multidisciplinaria que fortalece la escena teatral

Con una trayectoria de cinco años en las artes escénicas, Gabs Ramírez se consolida como una joven artista multidisciplinaria que encuentra en el teatro un espacio para explorar distintas formas de creación, desde la actuación y la dramaturgia hasta la escenografía, la iluminación y la producción.

Originaria de Mazatlán, Ramírez es egresada de la Carrera Técnica en Arte Teatral del Centro Municipal de las Artes, su acercamiento al teatro comenzó a través de diversos talleres, experiencia que posteriormente la llevó a integrarse a diversos colectivos hasta liderar No Vino Mi Mamá.

El interés de Gabs Ramírez por comprender el teatro desde diferentes perspectivas la ha llevado a involucrarse en los procesos de producción, diseño escenográfico e iluminación, participando en la creación y realización de diversos proyectos teatrales.

“Sí se puede vivir del teatro en Mazatlán, la verdad me encanta la producción y yo me quisiera dedicar más a la producción. entonces creo y veo que hay futuro, sí me veo, pues, un poco más adentrada a todo lo que tiene que ver ya en otros lugares. En lo creativo estoy por terminar ‘Te extrañé hoy y ayer también’, será mi ópera prima y auguro éxito”, explicó.

Como actividad alternativa Gabs Ramírez se integró a Artefacto Set bajo la dirección de Ocean Rodríguez y participó en la creación de carrozas reales durante el pasado Carnaval Internacional de Mazatlán.

La joven actriz y creadora escénica se mantiene activa como maestra y staff en colectivos independientes como No vino mi mamá, Los Pata Salada Colectivo, y Teatro 360, mientras que forma parte del equipo de producción de Foro Negro Mostaza, donde colabora en el acompañamiento y desarrollo de proyectos escénicos, iluminación, y lo relacionado a la producción teatral.

Con una visión que apuesta por la creación colectiva y la exploración de distintas disciplinas, Gabs Ramírez construye su camino dentro de las artes vivas, e impulsa una nueva generación de creadoras y creadores que buscan fortalecer la escena independiente de Mazatlán mediante la formación, la colaboración y la generación de nuevas propuestas teatrales.