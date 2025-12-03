Gael García Bernal habla del trabajo lúdico de la voz

El actor, productor y director de cine mexicano Gael García Bernal llegó a la Feria Internacional de Libro esta vez para hablar de sus dos proyecto más recientes, sí, en el ámbito literario.

Esta vez, el protagonista de El crimen del Padre amaro colaboró en el audiolibro de La Metamorfosis, de Kafka, y en Hilde Krüger: la ficción y la guerra, una radionovela que sigue de cerca los pasos de una espía alemana en un México ambientado en los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

Pese a que Bernal es reconocido por su trabajo como actor, profesión en la que utiliza el cuerpo en su totalidad como instrumento principal, declaró que embarcarse en una experiencia meramente auditiva le brindó un espacio reconfortante para concentrarse sólo en la voz.

“La voz, junto con el cuerpo, son las dos herramientas principales que tenemos como actores para poder interpretar a los personajes”.

El auditorio Juan Rulfo de la FIL se convirtió en un abarrotado mar de euforia para recibir al actor, productor y director mexicano Gael García Bernal, quien estuvo acompañado de Gina Jaramillo.

Cuando se le preguntó cómo fue dar este salto —“dejar ese cuerpo y abordarlo desde la voz”, como lo llamó Jaramillo—, Gael habló sobre su tránsito por la escuela de teatro, donde la mayor parte del tiempo los preparaban para manejar adecuadamente y en igual medida el cuerpo y la voz.

“En las escuelas de teatro se estudia muy poco aquello que podríamos pensar que es la actuación como tal; los experimentos de construcción y creación de personajes lo vas aprendiendo con la marcha”.

Mencionó que su relación y fascinación por la cualidad sonora ya estaba presente desde antes, vista como una actividad lúdica que detona en gran medida la creatividad, aunque en ocasiones llegase a convertirse en una red de la que era difícil salir.

Gina habló sobre la plasticidad, subrayando el carácter histórico de la radionovela como otro matiz importante al que el actor tuvo que enfrentarse.

“Es una historia basada en hechos reales. Es algo que repasamos desde lo contemporáneo, lo cual requiere mucho esfuerzo, porque no podemos juzgar la historia con ojos contemporáneos”, añadió refiriéndose a todo el bagaje de conocimiento que debe tenerse previo a aceptar un trabajo en un proyecto como el de Hilde Krüger.

Dirigió, entonces, la pregunta hacia la experiencia del actor en este proceso de estudio que eventualmente fue trasladado al momento sonoro. Gael compartió un poco sobre la práctica de ejercicios que realizó para conseguir emular lo mejor posible las grabaciones radiofónicas que existen de esa época, provocando sonrisas entre el público, al detenerse a hacer una mención específica a un anuncio de “Leche bárbara” para después hacer una simpática interpretación de este.

Cuando llegó el momento de adentrarse en su otro proyecto, el audiolibro de La metamorfosis, Gina comentó que probablemente el libro fuese conocido por muchos debido al cariz estricto con el que se leía en las escuelas; a esto, Gael respondió con una afirmación. Realizó una segunda lectura del libro para el trabajo que tenía en puerta, y comentó:

“Pude apreciar muchísimo aquello que los profesores decían que tenía tanta importancia”, esta vez sin la rigurosidad y juicio de una persona que le dictara cómo debía interpretarlo.

La charla dio cierre con una serie de preguntas realizadas por el público, momento donde Gael García reanimó la euforia de los presentes con su carisma.