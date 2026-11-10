$!Galo Mora Witt reivindica el futbol como expresión de la pasión y la sensibilidad humana

Acompañado por José Andrés Villarreal y Raúl Quiroz, como comentaristas, el autor explicó que su intención no fue hacer una crónica deportiva ni un inventario de estadísticas, sino escribir desde su propia pasión por el futbol y explorar todo lo que este fenómeno representa en la vida individual y colectiva.

Más allá de solamente un deporte, el futbol es una manifestación de la sensibilidad humana, un espacio donde las personas se reúnen, construyen identidades, expresan sus emociones y encuentran una manera de disfrutar la vida, es una de las ideas centrales de ‘Crónicas del Fulgor. Una biografía del futbol’, que el escritor ecuatoriano Galo Mora Witt, presentó en la Feria Internacional del Libro de Culiacán.

"Yo no soy cronista del futbol, yo soy escritor. No hago inventarios ni estadísticas. Lo que sí me interesa muchísimo es la sensibilidad, la hipersensibilidad, la gente en torno a esto”, expresó.

A través de un recorrido por los mundiales, desde sus antecedentes hasta las distintas ediciones de la Copa del Mundo, Mora Witt construye una narración que entrelaza acontecimientos deportivos con episodios políticos, sociales y culturales de cada época.

El autor reconoció que, al escribir sobre fútbol, terminó hablando de sus propios sentimientos, de su infancia y de las experiencias que marcaron su vida.

"De repente dije, bueno, yo voy a hablar de mis sentimientos. Y obviamente hay que endulzarlos si se quiere, para que no sea una confesión burda”, comentó.

Compartió que su acercamiento al fútbol comenzó desde niño, cuando jugaba con su hermano utilizando una cobija pintada de verde como cancha y pequeñas figuras de papel. Una pasión que, lejos de desaparecer con la edad adulta, permaneció como parte de su memoria.

Galo Mora Witt confesó que durante mucho tiempo vivió entre dos pasiones que parecían incompatibles: el fútbol y la literatura de Jorge Luis Borges. Desde los 18 años, se adentró en la poesía, los cuentos y los ensayos del escritor argentino, pero también ocultaba su afición por el fútbol ante ciertos círculos intelectuales que lo consideraban una distracción o el “opio del pueblo”.

Recordó que incluso su padre lo animó a dejar de esconder aquello que le gustaba. “La única manera de liberarte es vocear a todo pulmón lo que a ti te gusta”, le dijo. De esa reconciliación con sus pasiones nació también la posibilidad de reunir en un mismo libro la literatura, la memoria y el deporte.

En la charla, habló de la inclusión en el libro de una conversación imaginaria entre el escritor argentino y Diego Armando Maradona, titulada El día que Maradona conoció a Borges.

La escena parte de un hecho real: en 1986, mientras Maradona se convertía en una de las grandes figuras del Mundial de México, Borges moría en Ginebra. Dos personajes aparentemente distantes, uno desde el fútbol y otro desde la literatura, que el autor reúne mediante la ficción para reflexionar sobre sus distintas maneras de entender el mundo.

Cuestionó la idea de que el fútbol sea una distracción que aleja a las personas de los asuntos importantes. Recordó una conversación con el escritor mexicano Juan Villoro, quien le contó cómo durante años ocultó su afición por el deporte ante ciertos círculos intelectuales que lo consideraban una actividad poco digna de un escritor.

A partir de esa anécdota, el ecuatoriano defendió la necesidad de vivir las pasiones sin prejuicios. “Es necesario vivir con la pasión, aflorarla, tenerla, vivirla, reventarla”, afirmó.

En su intervención, José Andrés Villarreal destacó la combinación de investigación, literatura y memoria personal que caracteriza el libro. Explicó que su lectura lo llevó a relacionar los mundiales con episodios de su propia vida, desde Argentina 1978 hasta México 1986, cuando la muerte de su madre coincidió con uno de los acontecimientos deportivos que más recuerda.

Consideró que la obra funciona tanto como un libro de lectura como de consulta, por la cantidad de información y detalles que reúne.

"El ensayo bien hecho es el verdadero ornitorrinco. Y Galo cumple a cabalidad, hay investigación, pero no es una tesis o un reportaje. Hay poesía, pero no es un poema”, expresó.

Raúl Quiroz resaltó la dimensión histórica y social de la publicación, al señalar que cada mundial se convierte en una ventana para observar las transformaciones de las sociedades, sus relaciones de poder y sus conflictos.

Destacó que Mora Witt no se limita a narrar partidos, resultados y protagonistas, sino que incorpora los contextos políticos, las desigualdades sociales y las identidades que se manifiestan alrededor del futbol.

"Cada mundial es para mí una ventana para observar las transformaciones sociales, las relaciones del poder que atraviesan a la sociedad y, por tanto, su historia”, comentó.

Al final, Mora Witt llamó a reconocer a los grandes futbolistas y a mantener viva su memoria. Puso como ejemplo a Hugo Sánchez, de quien dijo que México merece hacer un homenaje, y mencionó también a Jared Borgetti, nacido en Culiacancito.