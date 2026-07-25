Gana Adrián Cabrera Rodríguez el Premio Nacional de Dramaturgia Joven ‘Gerardo Manceno del Castillo Trejo’ 2026

Por su texto La Telémaca, Adrián Cabrera Rodríguez resultó ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2026, anunció la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Helénico y la Compañía Nacional de Teatro, y el Fondo de Cultura Económica.

Después de la revisión de 54 postulaciones, el comité de selección –integrado por Laura Elena Guiochins, Ana Paola Morales Izquierdo y Flavio González Mello– reconoció el texto de Cabrera Rodríguez “por el diálogo que plantea entre los arquetipos clásicos y la vida contemporánea, para hablar acerca de la relación de un hijo con un padre intermitente, aunado a la complejidad y riqueza de su planteamiento escénico”.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, reconoció el valor de este premio y señaló que “las nuevas generaciones de creadoras y creadores necesitan no solo el reconocimiento, sino condiciones para que sus obras se publiquen, lleguen a escena y dialoguen con los públicos. Durante 26 ediciones, este premio ha fortalecido ese circuito integral y demuestra que respaldar la dramaturgia también amplía las formas de narrarnos como sociedad”.

La Telémaca es una obra que reimagina el mito de Telémaco desde una perspectiva contemporánea, íntima y humana. Tras enterarse de la inminente muerte de su padre, el protagonista emprende un viaje de regreso que lo enfrenta con los recuerdos de su infancia y los fracasos de su vida adulta.

Entre humor, nostalgia y realismo fantástico, se reconstruye la figura paterna, en un proceso de búsqueda y redefinición de su propia identidad. La obra se configura como una antiodisea sobre la memoria, la reconciliación y el difícil camino de crecer.

Escrita desde el humor y el desenfado, presenta a un hombre de treinta años que se siente un “personaje secundario” de su propia existencia. Su regreso a Mandinga, Veracruz, lo obliga a enfrentar una de las decisiones más difíciles de su vida y, al mismo tiempo, realizar el acto de escapismo más improbable que haya imaginado.

Adrián Cabrera Rodríguez, originario de Naucalpan de Juárez, cursó la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue ganador del 2.° Concurso de Escritura Teatral de la Cátedra Nelson Mandela de la UNAM, el Premio Nacional de Poesía Desiderio Macías Silva y el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos.

Con 26 emisiones, el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo se consolida como una de las plataformas más importantes para el impulso de nuevas voces de la dramaturgia mexicana. Hasta mayo de 2026 ha recibido 2 mil 46 textos; propiciado la publicación de 100 obras inéditas y la edición de 31 mil 200 ejemplares, con lo que contribuye a la circulación de la dramaturgia contemporánea.

El Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2026 consiste en 130 mil pesos; la publicación de la obra a cargo del Programa Cultural Tierra Adentro, la coproducción de la misma entre el Centro Cultural Helénico y la Compañía Nacional de Teatro, así como su programación en el Foro La Gruta durante 2027.