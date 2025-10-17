Gana Ariel Noriega premio de novela 2025 en BCS

Ariel Noriega, ex periodista de Noroeste, fue galardonado en la categoría de novela en los Premios Sudcalifornianos de Literatura 2025.

Quien fue periodista de Grupo Noroeste durante dos décadas obtuvo el premio por su novela inédita El Transparente, en el concurso anual de su estado natal, Baja California Sur, que además premia los mejores trabajos en poesía, ensayo, cuento, dramaturgia y crónica.

Noriega, radicado ahora en España, presentó una historia de ficción donde sus personajes habitan los desiertos de la península de Baja California, conviviendo con la llegada de la violencia a un pueblo de pescadores que se niega a perder su libertad.

El Transparente, su personaje principal, es un pescador que decide enfrentar a una banda de delincuentes que intentan obligar a los pescadores a trabajar con ellos.

La historia lleva a El Transparente a atravesar el desierto, en su intento por huir de los delincuentes, pero allá donde llega lleva la desgracia de sus perseguidores.

Utilizando como trasfondo los paisajes de la península, el escritor sudcaliforniano intenta crear una alegoría de la llegada de la violencia a los pueblos pesqueros y su resistencia a perder un paraíso terrenal a manos de la delincuencia organizada.

Al mismo tiempo, Noriega recuerda los orígenes de sus personajes, empujados todos a vivir frente al mar, ante la falta de encontrar su lugar en el mundo.