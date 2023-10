Xitlali Piña Poujol fue invitada en 1997 por Delfos Danza Contemporánea al montaje de “La Consagración de la Primavera”, a partir de 1998 se integró a ésta prestigiada compañía con la cual ha realizado giras nacionales e internacionales.

Actualmente es maestra en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y es una nueva becaria del FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes).

“El apoyo que me acaban de dar es el de ‘Creadora Escénica con Trayectoria’, voy a trabajar con distintos creadores de distintas generaciones y con estilos o referencias muy diversos entre sí, son Manuel Estrella y Claudia Lavista con un proyecto que se llama ‘Aquí hay gato encerrado’, luego trabajaré el siguiente año con una joven coreógrafa que se llama Melva Olivas y el último proyecto lo voy a realizar bajo la dirección de Antonio Salinas”, expresa sobre el apoyo recibido y los beneficios de la beca.

“Otro proyecto es difundir mi investigación de práctica corporal que se llama “Cuerpo+Espacio+Tiempo” el cual lo voy a realizar en tres universidades o tres instituciones que tienen Licenciatura: la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Danza Clásica en el CNA de la CDMX, con la Universidad Nacional de Chiapas en la Licenciatura de Danza Contemporánea y también la Universidad de Artes Escénicas de Mérida, Yucatán. Voy a desarrollar a mi proyecto como creadora escénica, y a la par también haré la labor de difundir mi investigación de prácticas corporales”.

Para dar cumplimiento a los compromisos establecidos al ganar la beca Xitlali Piña adelantó que tendrá encuentros con los involucrados y la idea es traerlos a Mazatlán para crear vínculos con ellos y la EPDM y poder crear una red, un tejido de conexión con la escuela.

¿Cuántas obras tienes previstas para que salgan a luz?

“Están propuestas tres obras en donde yo voy a trabajar como creadora escénica, pero también estaré trabajando con varios artistas de distintas disciplinas en la obra “Catástrofe”, planeo hacerla, todavía no está hecha, entonces justamente trabajaré durante el 2024 en ello”.

Añadió que en total realizará tres residencias académicas para compartir sus conocimientos como docente, tres obras que trabajará como creadora escénica, un proyecto escénico que tiene planeado hacer con varios ejes, enfocado a su crecimiento como creadora escénica y a difundir su propia investigación.

“Serán tres años en los que voy a recibir este apoyo y me siento muy agradecida por el reconocimiento a mi trayectoria y por el apoyo para continuar mi crecimiento como una creadora escénica madura y continuar con la investigación y encontrar nuevos cómplices artistas en el camino que me permitan seguir mi desarrollo, son nuevos retos, estoy muy contenta de poder compartir con otras escuelas, que me abran las puertas para difundir mi investigación de prácticas corporales “Cuerpo+Espacio+Tiempo”.