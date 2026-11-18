”Me siento muy contento. La verdad, fue un trabajo que fue muy arduo y me faltan las palabras para expresar cómo me siento en este momento. En primer momento, agradecido y, en segundo momento, muy feliz”, expresó Bryan Alejandro Castro Leyva, doctorante en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, al recibir la noticia vía telefónica.

Este premio forma parte del compromiso de la actual administración estatal de mantener la entrega de la distinción durante los seis años de gobierno. Esta edición es el quinto premio entregado en el periodo administrativo.

El jurado del Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés 2026 otorgó el reconocimiento por unanimidad a Castro Leyva. Su trabajo aporta nuevas perspectivas al estudio de la historia social y política de la entidad.

Bryan Alejandro Castro Leyva obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social “José C. Valadés” 2026 en Culiacán. Su investigación, “Religión sin templo, obreros letrados en la misión metodista en Sinaloa, 1888-1919”, fue elegida por unanimidad el miércoles entre 12 trabajos evaluados.

Lydia Guadalupe Ojeda Esquerra, presidenta del jurado, explicó que el ensayo ganador se destacó por el conocimiento nuevo que aporta a su campo de estudio, el uso original y riguroso de fuentes documentales y una propuesta teórico-metodológica coherente.

El resultado fue anunciado el miércoles durante una conferencia de prensa en Culiacán, encabezada por Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura. El dictamen fue emitido por el jurado, integrado por Lydia Guadalupe Ojeda Esquerra, Enriqueta Lorena Cortés Manresa y Hugo A. Garciamarín Hernández.

Ojeda Esquerra detalló que los 12 trabajos participantes fueron sometidos a una revisión exhaustiva. Los criterios de evaluación incluyeron rigor científico, metodología, innovación del conocimiento, fundamentación histórica y social, claridad y aportación a la investigación.

El trabajo, firmado con el seudónimo “Rex C-25”, permite reconocer la participación de actores sociales poco visibilizados en la historia religiosa de Sinaloa. Rescata a obreros, artesanos, redes familiares y estructuras comunitarias que sostuvieron la comunidad metodista, más allá de las instituciones religiosas.

Asimismo, la investigación contribuye al debate sobre las relaciones entre disidencia religiosa, organización social y participación política. Esto se logra mediante una perspectiva comparativa entre Mazatlán, Culiacán y El Rosario.

Durante el encuentro, Rubén Elías Gil Leyva, notario público, realizó la apertura del sobre que contenía la identidad del ganador. Dio fe de que el seudónimo “Rex C-25” correspondía a Bryan Alejandro Castro Leyva, quien además tiene formación en Filosofía.

La ceremonia de entrega del premio y del estímulo económico se realizará el 1 de diciembre, por la tarde, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, ubicado en el complejo cultural del Instituto Sinaloense de Cultura.

Juan Salvador Avilés Ochoa recordó que uno de los compromisos institucionales ha sido publicar los ensayos de los ganadores para ampliar su alcance y contribuir a la divulgación del conocimiento histórico. Adelantó que el 1 de diciembre también se dará a conocer la convocatoria de la siguiente edición.

El director general del Instituto Sinaloense de Cultura resaltó la importancia de fortalecer la investigación desde las instituciones académicas, particularmente en la formación de nuevos investigadores. Reconoció el trabajo de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la relevancia de la elaboración de tesis para impulsar la investigación.

Ricardo Arredondo Yucupicio también reconoció el esfuerzo de los integrantes del jurado y la relevancia de mantener este tipo de iniciativas para la difusión del conocimiento histórico.

María Inés Amézquita Ochoa, directora de Patrimonio, Museos e Investigación del Instituto Sinaloense de Cultura, destacó que el fortalecimiento del proceso de selección ha contribuido a incrementar el interés por participar en el certamen. Afirmó que el trabajo dedicado del jurado y la atención a cada investigación consolidan la confianza de los participantes y fortalecen la calidad del premio.