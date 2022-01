El fallo se transmitió a través de las redes sociales de Alfaguara, donde el autor compartió que la novela fue escrita durante la pandemia, a manera de ejercicio de introspección, mientras estuvo aislado en una casa en las orillas de Buenos Aires, primero y luego en el sur de Chile, en una casa antigua y luego en una cabaña en el medio de la montaña.

“Es una novela familiar latinoamericana en la que honro a mis grandes maestros” literarios, y luego “un redescubrimiento de lo botánico, una vida más allá de nuestras urgencias cotidianas”.

En esta edición se recibieron 899 manuscritos, de los cuales 408 provenían de España, 131 de Argentina, 119 de México, 87 de Colombia, 57 de Estados Unidos, 43 de Chile, 29 de Perú y 25 de Uruguay.

La novela

Se acerca el confinamiento de 2020 y el protagonista siente la tentación de retirarse a su cabaña en las afueras de Buenos Aires para hacer frente desde allí a lo que pueda venir. Mientras espera, cultiva un jardín con todo tipo de plantas y flores.

Su amor por la naturaleza le lleva a indagar en la formación del pensamiento científico, el nacimiento de la botánica y la gran aventura de las expediciones europeas del siglo xviii. Al mismo tiempo, rememora la historia de su familia, que fue arrancada de cuajo de sus raíces en Daglipulli, Chile, por la dictadura de Pinochet.

Poco a poco este escenario singular se ve inundado por el recuerdo de las humildes dalias que plantaba su abuela Alba, la presencia exuberante y amenazadora de la selva amazónica con la que se encontró Humboldt en 1799 y la seguridad controlada de los híbridos que compra ahora en viveros.

En este paraíso en diferentes grados de conservación, el paisaje natural del Cono Sur se convierte en un personaje fundamental, con sus propios ritmos, con las huellas que dejaron los hombres que intentaron poblarlo. La historia, la botánica y el relato familiar confluyen en él y marcan el carácter del protagonista, sus elecciones vitales y su manera de estar en el mundo.

El autor

Cristian Alarcón es escritor y periodista. Desde comienzos de los noventa se dedica al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas en los diarios Clarín, Página 12, Crítica de la Argentina y en las revistas TXT, Rolling Stone y Gatopardo.

Es autor de Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003) y Si me querés, quereme transa (2010) cruza la literatura con la etnografía urbana convirtiendo relatos urgentes en novelas de no ficción.

En Un mar de castillos peronistas (2013) escribe crónicas de viaje y perfiles de personajes disidentes, subalternos y marginales.

En el año 2012 fundó la revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Desde entonces ha liderado un proceso de mutación permanente de la crónica latinoamericana.

Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán y polaco.

EL PREMIO

El Premio Alfaguara de Novela está dotado con 175 mil dólares y una escultura de Martín Chirino.