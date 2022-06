$!Gana Cristina Rivera Garza el Premio Xavier Villaurrutia

El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, fue víctima de feminicidio. Era entonces una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura en la UAM-Azcapotzalco. Tenía años ya tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir.

Unas pocas semanas antes de la tragedia, Liliana por fin tomó una decisión definitiva: en lo más profundo del invierno había descubierto que había en ella, como bien lo había dicho Albert Camus, un invencible verano. Lo dejaría atrás. Empezaría una nueva vida. Haría una maestría y después un doctorado; viajaría a Londres. La decisión de él fue que ella no tendrá una vida sin él.

Es por esta razón que el libro se ha seleccionado entre muchas otras propuestas para dar cuenta del problema que viven muchas familias en este país. Porque este libro pone el acento en la vulnerabilidad y sensibilidad de un atentado contra una persona y el eco que esto produjo en su familia y gente cercana.

El invencible verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz, una escritora en ciernes, una arquitecta en fase de gestación, una lectora voraz, que careció, como nosotros mismos, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar e incluso luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza a tantas relaciones patriarcales ahora. Aquí las voces memoriosas de amigos y familiares rodean la voz contundente para que camine entre nosotros, para no perderla nunca. Hablamos con ella para celebrar su paso por la tierra y para decir que, claro que sí, lo vamos a tirar. Al patriarcado lo vamos a tirar.

Sobre la escritora:

Cristina Rivera Garza es traductora, crítica y autora multipremiada, cuya obra ha sido traducida a diversos idiomas.

Ha publicado bajo el sello de Literatura Random House los libros: El mal de la taiga, La cresta de Ilión, Había mucha neblina o humo o no sé qué, así como las obras Nadie me verá llorar y La muerte me da, entre otras.

Es además fundadora del Doctorado en Escritura Creativa en Español en la Universidad de Houston.

Y acaba de recibir, hace unos días, la beca MacArthur, la así llamada beca para genios.