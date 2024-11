Gana Eduardo Sarabia el Premio Orgullo Mazatlán

Que en sus obras exponga sus raíces y ponga en alto el nombre del puerto a nivel nacional e internacional con su trabajo, fue un factor fundamental para que el artista visual Eduardo Sarabia fuera designado ganador del Premio Orgullo Mazatlán.

El Grupo Venados de Mazatlán anunció la designación del artista de orígenes en La Noria, quien en abril pasado presentó en su obra “Viaje hacia el Eclipse”, en el Museo de Arte de Mazatlán, gracias al Instituto Sinaloense de Cultura delegación Sur, el Museo de Arte de Mazatlán, Galería OMR, y el Grupo Venados de Mazatlán.

La entrega del reconocimiento, anunciaron José Antonio Toledo Ortiz, presidente de Espectáculos de la Costa del Pacífico; Ismael Barros Cebreros, presidente del club Venados de Mazatlán; Óscar García, director de Tec Milenio; Paúl Luque Wiley, gerente de mercadotecnia del club Venados, y el mánager de Venados Juan José Pacho, se le hará el próximo 1 de diciembre en el Estadio Teodoro Mariscal.

Entre los procesos de elección fue que sea transformador en el ámbito en el cual se desenvuelve, además de sentirse y plasmar su orgullo se tener raíces mazatlecas.

Durante la historia de esta distinción está el maestro Antonio López Sáenz, quien falleció en agosto del 2023, y la Banda MS de Sergio Lizárraga, quienes han sido los ganadores de las primeras dos ediciones de este reconocimiento que simboliza la cultura e identidad de la sociedad mazatleca.

“Basados en el parámetro de elección no solamente es que haya nacido aquí sino que sea orgullo, sus antecedentes son muy mazatlecos, pero sobre todo en la obra cultural que tenga están los motivos mazatlecos”, explicó José Antonio Toledo Ortiz.

“Si nos vamos tres años atrás desde el año que ganó el premio mi tocayo Don Antonio López Sáenz, que en paz descanse, en todo su obra cualquiera que lo vea va a decir ‘los motivos de este artista es Mazatlán’, entonces esto es algo muy importante que tiene que estar en los parámetros que tienen que estar para que el comité de selección seleccione al ganador; otra cosa muy importante que es lo siguiente, voy a poner un ejemplo, una cosa es cantar, no se, con el Chalio, otra cosa es cantar en el Teatro Ángela Peralta, y otra cosa en la Ópera de París, en la Ópera de de Milán, ahí ya estamos en otra línea, eso va a repercutir mucho hacía donde queremos enfocar nuestro premio”, dijo.

Comité de elección

El comité de selección estuvo conformado por Juan José Pacho, Sergio Lizárraga, Mario González y Amado Guzmán, además de Óscar García.

Fecha de entrega

El Premio Orgullo Mazatlán se entregará el próximo 1 de diciembre, dentro de la serie que disputará Venados de Mazatlán ante los Águilas de Mexicali.

Mural

El artista Eduardo Sarabia fue el creador del mural que se aprecia en las paredes del remodelado Museo de Arte de Mazatlán.

El artista

Eduardo Sarabia nació en 1976, en Los Ángeles, CA y es hijo de padres mexicanos. Su trabajo se desarrolla desde el cruce entre materiales artesanales tradicionales como la cerámica y el textil y metodologías contemporáneas, que conforman escultura, pintura, instalación y la performatividad.

Durante 2023 y 2024 Eduardo Sarabia ha trabajado en una investigación sobre el Eclipse Total de Sol que tendrá lugar el 8 de abril de 2024.

Dedicado a este proyecto, ha presentado las exposiciones individuales Prologue (2023) en Maureen Paley, Londres; 4 Minutos de Oscuridad (2024) Galería OMR, Ciudad de México; y finaliza con Viaje hacia el Eclipse, en el Museo de Arte de Mazatlán.

Ha expuesto en museos y espacios como Dallas Contemporary, Texas Estados Unidos; CAC Málaga, España; Museo Universitario del Chopo, CDMX; The Mistake Room, LA; Museo Tamayo, CDMX; Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara; Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca; Museum of Contemporary Art, Denver; Tokyo Wonder Site, Japón; ASU Art Museum, Tempe, Arizona; Santa Monica Museum of Art, California, entre otros.

La trilogía

1. “Prologue”, galería Maureen Paley, de Londres, 2023.

2. “Four Minutes of Darkness”, Galería OMR, de la Ciudad de México, 2024.

3. “Eclipse”, Museo de Arte de Mazatlán, 7 de abril 2024.