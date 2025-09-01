Gana el escritor franco-libanés Amin Maalouf el Premio FIL de Literatura

Un jurado internacional de escritores y periodistas, eligieron entregar por unanimidad el galardón a Maalouf por ser “una de las voces más importantes de nuestro tiempo” y para reconocer “una obra literaria que explora con lucidez las fracturas y mestizajes del mundo moderno”.

El escritor franco-libanés Amin Maalouf (Beirut, 1949) fue declarado ganador del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, que recibirá el próximo 29 de noviembre, durante la ceremonia inaugural de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Autoridades de la FIL, la Universidad de Guadalajara y funcionarios, presidieron el acto.

El autor estuvo presente, de manera virtual, durante el anuncio.

Presidieron el anuncio Karla Planter, rectora general de la Universidad de Guadalajara; Luis Gerardo Ascencio, secretario de Cultura de Jalisco; Héctor Solís y Dulce María Zúñiga, presidente y directora del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, respectivamente; Carmen Alemany Bay, representante del Jurado del Premio FIL 2025, así como Trinidad Padilla López y Marisol Schulz Manaut, presidente y directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Al leer el acta del jurado, Alemany destacó que el Maalouf, narrador y periodista nacido en Beirut (1949) y afincado en Francia, ha creado obras que exploran “con gran lucidez las fracturas y los mestizajes del mundo moderno” y que “exploran la memoria y el exilio, a la vez que rechazan la cerrazón nacionalista o religiosa”.

“Su obra tiene un lugar esencial en la literatura contemporánea, Maalouf da voz a los desarraigados y a los viajeros de distintas épocas, y muestra que nuestras identidades múltiples, están constituidas de estratos, cruces y pasajes más que de muros”, dijo.

“Su pensamiento humanista crítico y generoso ilumina nuestra época atravesada por conflictos entre culturas y memorias, y nos recuerda que la esperanza reside en el reconocimiento de nuestras herencias compartidas”.

Maalouf expresó sentirse feliz y honrado se siente de recibir este premio tan prestigiado y el más importante de la literatura en lenguas romances, y dice estar contento de recibirlo porque la humanidad ha avanzado en muchos dominios, pero no en las mentalidades.

“No se ha avanzado en la manera en la que nos tratamos unos a otros, y la literatura puede representar un remedio para esto”, dijo el autor.

El autor, que en su obra ha abordado el tema de la identidad, señaló que durante milenios nos hemos conectado con una identidad particular, pero la que debemos respetar es la del ser humano.

“No debemos olvidar nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura, pero pertenecemos a una cultura más grande que es la humana”.

Sobre su experiencia en el ejercicio literario y periodístico, comentó que hay una crisis ambos, pero es más grave para los periodistas porque es más peligroso que antes, pues han desaparecido muchas de las nociones que cuando yo ejercía periodismo eran verdad, han cambiado las nociones de verdad y ahora hay que discernir entre el bien y el mal, entre lo más importante y menos importante.

Añadió que una de las características de nuestra época es que la tecnología nos llega con un modo de empleo técnico, pero no con un modo de empleo moral.

En esta edición el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances recibió un total de 63 candidaturas. Considerando las coincidencias, ya que algunas instituciones y jurados propusieron al mismo autor, el total de escritores a evaluar fue de 48.

Las lenguas representadas fueron seis: española, francesa, italiana, portuguesa, gallega y catalana.

En cuanto a los países de los autores se registraron 18: España, El Salvador, Colombia, México, Argentina, Nicaragua, Cuba, Chile, Japón, Líbano, Francia, Senegal, Marruecos, Guinea, Italia, Cabo Verde, Brasil y Portugal.

El premio está dotado con 150 mil dólares estadounidenses y un reconocimiento en la inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, considerada la más importante del Mundo en español, que este año tendrá a Barcelona como invitada de honor.

El autor:

Amin Maalouf

- Es reconocido como uno de los escritores más brillantes en la actualidad de las letras francesas.

- Ha incursionado en la novela, el ensayo y el periodismo.

- Miembro de la Academia Francesa desde 2011.

- Ha sido galardonado con múltiples premios, entre ellos el Premio Goncourt al mejor libro de geopolítica y el Premio Príncipe de Asturias.

- Su obra ha sido traducida a más de cuarenta idiomas.

- Es autor de León el Africano, Samarcanda, Los jardines de luz, Orígenes, Identidades asesinas y El naufragio de las civilizaciones.