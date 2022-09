“Nunca pienso si voy a escribir su poema, nunca sé lo que en realidad voy a escribir, lo que sí es que nunca hago concesiones, escribo lo que para mí es auténtico, me siento en mi escritorio a escribir a mano, sin pensar cuántos ejemplares de libros he vendido o cuanto voy a ganar. Para mí sentarse a escribir es una dicha y un placer, y es una recompensa”.

Autor de obras destacadas como Nostalgia, Cegador y Travesti, comentó que él no escribe los libros, sino que los libros lo escriben a él.

“Necesitamos mucho a la poesía no sólo porque nos pone en contacto con la belleza, sino la empatía, el valor y la humanidad en estos tiempos tan difíciles”.

“El primer contacto que tuve con México fue con la novela Terra Nostra, de Carlos Fuentes y me enamoré de México, que tiene para mí un aspecto barroco, bello, fantástico y todo lo que se relaciona en literatura mexicana ha influido en mi obra”.

“Estoy muy contento de ser parte de esta ceremonia porque para mí es un día muy importante, me siento muy feliz de recibir este premio FIL de Literatura, agradezco el trabajo que realizaron los miembros del jurado, he leído la lista de los ganadores en ediciones pasadas y saber que soy parte de ella es para mí un honor y privilegio”.

La poesía, añadió, es el centro supremo, una manifestación de la labor humana que está presente en las matemáticas, la física, la filosofía, la teología.

“En todos los campos del conocimiento hay poesía, poesía no es solo escribir versos o poemas, es estar en un estado de gracia, donde sabemos que nuestros pensamientos, los sonidos entran en sincronía con el universo, los poetas entran en el estado de alma, de la ingenuidad que tiene los niños, el poeta es quien mantiene la ingenuidad de un niño y siente el ritmo del universo”.

Consideró que personalmente no siento que haya tenido ninguna evolución en su manera de escribir con el paso del tiempo y que desde los 17 años cuando comenzó a escribir un diario, el estilo de la entrada es igual a la que anotó esa mañana y en ese sentido no han influido los cambios políticos o sociales de su país en su estilo.

“Las frases y expresiones son para mí muy poderosas y en la expresión social cuando tuvimos cambios sociales, que dejaron el periodo comunista para entrar en el periodo libre, los autores pasamos por todos esos cambios pero nos mantenemos fieles a nosotros mismos”, precisó.

“Para mí escribir es un proceso interior, mi cuerpo es una mano al servicio de las ideas que me llegan, mi cuerpo es un instrumento, en ese sentido no veo que mi obra se vea influida por circunstancias políticas o sociales, mi estilo sigue siendo el mismo”.

Destacó la importancia de los sueños en su vida, pues fue algo que aprendió de su madre, que actualmente tiene 93 años.

“Ella es una gran soñadora, de niños la escuchábamos contarnos sus sueños, eran extraordinarios, ella no tuvo formación, fue campesina, pero una soñadora poderosa y es el regalo que nos compartía. Para mí cada día comienza con anotar en el diario mis sueños, desde que empecé a escribir a los 17 años, he escrito siempre mis sueños, que son algo muy real y la base para mis cuentos cortos y novelas. Para mí los sueños son los que hacen nuestra realidad, la realidad es parte de este mundo onírico y es algo que me mantiene con vida”.

Finalmente, señaló que los autores mexicanos y latinoamericanos que más admira son Juan Rulfo, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges y Sivina Ocampo.

El premio

El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances es el máximo galardón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y reconoce una vida de entrega a la creación literaria y está dotado con 150 mil dólares estadounidenses, poco más de 3 millones de pesos.