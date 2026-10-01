Gana el monero Jis La Catrina 2026 en FIL Guadalajara

El reconocido monero tapatío José Ignacio Solórzano Pérez, conocido como “Jis”, fue anunciado como ganador del Homenaje a La Catrina 2026. Este máximo reconocimiento se otorgará el 5 de diciembre en la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Con este galardón, Solórzano Pérez se suma a una lista de caricaturistas reconocidos por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño durante la FIL. La ceremonia de premiación tendrá lugar a las 13:00 horas, en el salón Juan Rulfo de Expo Guadalajara.
El Homenaje a La Catrina es considerado el mayor reconocimiento a la trayectoria en el ámbito de la caricatura e historieta en América Latina. Desde su primera edición en 2002, ha distinguido a figuras como Sergio Aragonés, Quino, Maitena, Gabriel Vargas, Trino y Roberto Fontanarosa, consolidándose como una plataforma fundamental para el humor gráfico.
El galardonado, con su característico humor, expresó sorpresa ante el anuncio. “Durante muchos años mi pregunta era por qué no me la daban, y ahora mi pregunta es por qué me la dieron”, declaró José Ignacio Solórzano Pérez, “Jis”, quien añadió que portará el reconocimiento con responsabilidad y honor.
Solórzano Pérez considera que la caricatura es una herramienta para reflexionar sobre la vida y la sociedad, utilizando el humor y la ironía como antídotos a las realidades actuales.
“Es un medio muy interesante que se presta para hacer una crítica directa y política de la realidad, así como es mi caso; hacer una especie de vagabundeo introspectivo cósmico, que también, yo sostengo, tiene su función social”, añadió el caricaturista, al referirse a las posibilidades de experimentación del género.
Marisol Schulz Manaut, presidenta de la FIL Guadalajara, indicó el agrado de la organización con la elección. “Como dice él mismo, ya era hora, ¿por qué no? Es de casa, es gente cercana, pero, sobre todo, con una trayectoria y con un peso muy importante en el humor gráfico no solo de Guadalajara, sino del país. Es un referente, y nos da mucho gusto que sea él quien se lleve La Catrina este año”, expresó Schulz Manaut.
La rectora del CUAAD, Isabel López López, señaló que los premiados con este reconocimiento han dejado una huella en la narrativa gráfica y el humor visual. La obra de Solórzano Pérez ha redefinido el humor absurdo y la historieta en el país, lo que lo convierte en un referente de la cultura tapatía, detalló López López.
Mientras la caricatura tradicional se enfoca en la coyuntura política, “Jis” ha apostado por una sátira libre, introspectiva, filosófica y surrealista, capaz de retratar las incoherencias de la psique humana. Su trayectoria incluye trabajo en publicaciones como La Jornada, El Chamuco y la revista Nexos, entre otras.
El trabajo del monero no se limita al dibujo; ha participado en podcast, televisión, radio y artes plásticas. Su sello irónico y creativo amalgama parte de la identidad de la ciudad.
El doctor Eduardo Galindo Flores, jefe del departamento de Proyectos de comunicación del CUAAD, informó que en esta edición se evaluaron 11 participantes de diferentes países, incluyendo uno de Irán. Por primera vez, el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta abrió sus fronteras con una exposición itinerante en Atenas, Grecia.
Galindo Flores agregó que el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta iniciará sus actividades en conjunto con la UNAM a finales de noviembre. Se realizará un conversatorio entre caricaturistas sobre semiótica, novela gráfica y otros contenidos académicos.