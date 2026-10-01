Gana el monero Jis La Catrina 2026 en FIL Guadalajara

El reconocido monero tapatío José Ignacio Solórzano Pérez, conocido como “Jis”, fue anunciado como ganador del Homenaje a La Catrina 2026. Este máximo reconocimiento se otorgará el 5 de diciembre en la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Con este galardón, Solórzano Pérez se suma a una lista de caricaturistas reconocidos por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño durante la FIL. La ceremonia de premiación tendrá lugar a las 13:00 horas, en el salón Juan Rulfo de Expo Guadalajara.

El Homenaje a La Catrina es considerado el mayor reconocimiento a la trayectoria en el ámbito de la caricatura e historieta en América Latina. Desde su primera edición en 2002, ha distinguido a figuras como Sergio Aragonés, Quino, Maitena, Gabriel Vargas, Trino y Roberto Fontanarosa, consolidándose como una plataforma fundamental para el humor gráfico.

El galardonado, con su característico humor, expresó sorpresa ante el anuncio. “Durante muchos años mi pregunta era por qué no me la daban, y ahora mi pregunta es por qué me la dieron”, declaró José Ignacio Solórzano Pérez, “Jis”, quien añadió que portará el reconocimiento con responsabilidad y honor.

Solórzano Pérez considera que la caricatura es una herramienta para reflexionar sobre la vida y la sociedad, utilizando el humor y la ironía como antídotos a las realidades actuales.

“Es un medio muy interesante que se presta para hacer una crítica directa y política de la realidad, así como es mi caso; hacer una especie de vagabundeo introspectivo cósmico, que también, yo sostengo, tiene su función social”, añadió el caricaturista, al referirse a las posibilidades de experimentación del género.

Marisol Schulz Manaut, presidenta de la FIL Guadalajara, indicó el agrado de la organización con la elección. “Como dice él mismo, ya era hora, ¿por qué no? Es de casa, es gente cercana, pero, sobre todo, con una trayectoria y con un peso muy importante en el humor gráfico no solo de Guadalajara, sino del país. Es un referente, y nos da mucho gusto que sea él quien se lleve La Catrina este año”, expresó Schulz Manaut.