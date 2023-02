“Estoy muy emocionada, no podré contestar, no lo puedo creer, tengo el corazón en la boca; este premio, es un premio clave en la poesía del País que hace alusión a una mujer. Hay pocos premios. La mayor parte tienen nombre de hombres, eso es muy importante para mí, que defiendo los derechos de la mujer”, dijo la ganadora.

La escritora explicó un poco de su vida, y desde cuando llegó a México.

“Soy exiliada Argentina, tengo 47 años de haber llegado a México, pero soy mexicana ya por naturalización, soy una enamorada de este País, estoy muy agradecida con México y ahora ustedes me están dando un motivo fundamental, muy importante, muy emotivo, muchísimas gracias”.

“En realidad es un libro el que presente, es un poemario que tiene que ver con mi búsqueda de hacer del lenguaje poético una búsqueda que no se quede en el propio lenguaje sino que logre articular realidades, un mundo que nos rodea con mi propio interioridad, por una parte es eso, por otra parte me interesa mucho el lenguaje poético, también como homenaje, como metáfora, me gusta que la gente pueda leer mi poesía, escuchar mi poesía, ya que me gusta mucho leer mi poesía en voz alta”.

La autora explicó que este libro nació durante la pandemia por Covid-19, cuando el sentimiento de querer ver a sus seres queridos era inmenso.

“Es un libro que surgió como tantas en estos momentos de nuestras vidas durante la pandemia, que es un libro que decidí vincularlo con lo que más me gusta, que es el lenguaje poético y la palabra poética”, dijo.

Lorenzano Schifrin es narradora, poeta y ensayista “argentina-mexicana”, doctora en Letras por la UNAM, coordinadora del Proyecto Cultura y migración (UNAM-Unesco-Universidad Autónoma de Madrid), vive en México desde 1976.

Académica docente en universidades de México y de otros países, Sandra Lorenzano fue vicerrectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana.