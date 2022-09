Gana el sinaloense Jesús Ramón Ibarra el Premio Enrique Peña Gutiérrez

“Me parece que los premios son importantes, la escritura es inherente a todas las personas, todos podemos escribir y me parece interesante que se fomente la escritura desde las organizaciones civiles”.

Al final, llamaron a los autores ganadores.

“Estoy muy contento porque es una historia muy vieja que acuñé hace mucho tiempo y retomé, es una idea que tengo para desarrollarla posteriormente en un texto mucho más extenso y me da mucho gusto porque sabes que siempre he estado muy cerca de este concurso que me gusta mucho”, señaló Jesús Ramón Ibarra.

El poeta Sergio Pérez Torres dijo estar muy contento y con ganas de venir a Sinaloa.

“Estoy muy contento, Sinaloa es una tierra a la que le tengo mucho cariño, sueño con conocer Mocorito y qué más puedo decir, las palabras se le acaban a un poeta cuando habla de reconocimiento a su trabajo.