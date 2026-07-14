Gana el sinaloense Mario Bojórquez el Premio Bellas Artes de traducción literaria

“La traducción dialoga con una tradición de manera tácita a través de propuestas rítmicas y figurativas, reconstruyendo todo un imaginario a través de herramientas traductológicas discretas que hacen énfasis en lo poético y preservan en todo momento la cadencia del original”.

El jurado calificador, conformado por Alberto Gómez Pérez, Gustavo Osorio de Ita y Nadxeli Yrízar Carrillo, determinó otorgar el premio a Mario Bojórquez por considerar que su traducción consigue retomar de la lengua de origen (el catalán) un ritmo y musicalidad singulares.

El poeta sinaloense Mario Bojórquez ganó el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2026 en la categoría de poesía, por Oratorio, de Jordi Valls Pozo, y Melina Balcázar, en la categoría de ensayo, por Crítica del juicio, de Pascal Quignard.

“En la traducción se deja entrever un trabajo filológico, inventivo y propositivo por parte de la traductora al trabajar tanto los ejes sintácticos y semánticos del libro como la apuesta por traducir un género que resulta complejo de clasificar, el cual oscila entre el texto filosófico, el ensayo crítico y el discurso literario”.

Crítica del juicio, de Pascal Quignard, realizada por Melina Balcázar, de acuerdo con el jurado, es un claro reflejo de la complejidad y fragmentariedad del texto original, creando una propuesta de composición traductológica lograda, pues ostenta la problematización –al tiempo filosófica y literaria– que caracteriza al autor francés.

Mario Bojórquez expresó que este galardón “es un momento de alegría que se corresponde con un trabajo de muchos años, un trabajo que se mira poco, como el de la traducción, que es casi íntimo, tiene proporciones fundamentales para la cultura del libro. Gracias a la traducción hemos conocido culturas lejanas, hemos acercado pueblos que de otra manera no sería fácil que se encontraran, porque la traducción es una de las formas de la literatura más hermosas, es una manera de servir a los otros para que las literaturas, las tradiciones y los idiomas se acerquen”.

El galardonado menciona que lleva varios años traduciendo poesía catalana: “Desde hace años he traducido una antología de poesía catalana contemporánea, así fue como conocí a Jordi Valls Pozo. Yo quería publicar un libro de él, nos pusimos de acuerdo que fuera Oratorio. Jordi Valls es ganador de los Juegos Florales de Cataluña, de Barcelona, son como nuestro Premio de Poesía Aguascalientes, viene desde la Edad Media. Es un autor muy vital de la poesía catalana”.

Por su parte, Melina Balcázar señaló que merecer este premio “es una noticia que me hace muy feliz, es algo que le agradezco muchísimo a la Coordinación Nacional de Literatura, que nos consideren a las traductoras como creadoras. Son pocos los países que lo hacen y me alegra mucho que México siga haciéndolo. Como traductora creo que es algo muy importante se nos dé este reconocimiento, porque en la profesión somos mayoría las mujeres, pero somos las menos reconocidas y no siempre las mejor pagadas. Me alegra mucho por las jóvenes compañeras, quienes están iniciando, este premio es un aliciente para nosotras”.

Balcázar dijo de Pascal Quignard que “es un autor que ha cambiado muchas cosas en mi vida. Es importante cuando se puede traducir a un autor que crees le puede cambiar la vida a alguien o le puede ayudar en los momentos más difíciles: en un duelo, en una alegría, en una ruptura amorosa, en cómo vivir ética y políticamente en este mundo. Pascal Quignard es ese tipo de autores, te acompaña en las buenas y en las malas”.

El Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena no solo rinde homenaje a la poeta y traductora hidalguense que le da nombre, sino que también fortalece el diálogo cultural y el acceso a la literatura mundial al reconocer el trabajo de quienes hacen posible que las grandes obras lleguen a más lectores.