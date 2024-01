La escritora mexicana Elsa Cross fue elegida ganadora del Premio Mazatlán de Literatura 2024, con su libro Isla Negra, y le entregará durante la Velada de las Artes, el 3 de febrero en el Teatro Ángela Peralta.

Raúl Rico, director del Instituto de Cultura Mazatlán; el escritor Juan José Rodríguez y el coordinador de los premios culturales, Esteban Peraza conocido como “El Bacho”, presidieron el momento en el cual se realizó una llamada al escritor Braulio Peralta, quien dio a conocer el nombre de la ganadora.

Con este poema, la poeta mexicana evoca su visita a Chile y lo escribe como homenaje a Pablo Neruda.

Elsa Cross es poeta, traductora literaria y ensayista. Es maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, en cuya Facultad de Filosofía y Letras es profesora titular de filosofía de la religión

“El Premio Mazatlán de Literatura se viste de lujo esta vez con una académica, pero también una escritora prolífica, artista y ensayista que tiene 29 publicaciones de sus poemarios, es una mujer sumamente inteligente”, expresó el director general de Cultura.

Cross es la quinta mujer que será galardonada y del cuarto libro de poesía premiado en la historia de este prestigiado premio de gran trascendencia nacional.

La premiación será enmarcada por un concierto, el sábado 3 de febrero a las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta con la actuación estelar de Alexandre Da Costa, director y violinista solista, con brillantes participaciones en más de 2 mil conciertos en cuatro continentes y más de 30 países en los lugares más prestigiosos del mundo.

Elsa Cross mostró su emoción ante la decisión del jurado de premiar su obra en la llamada telefónica que se le realizó en ese momento que se dio a conocer el veredicto.

“Me ha dado muchas satisfacción esta noticia, me siento muy honrada de recibir este premio realmente ha sido una sorpresa total, y le agradezco mucho a los jurados y a las personas que han puesto confianza en mi trabajo”, comentó.

“Es un poema específico, y es sobre la casa del Pablo Neruda, que no está en ninguna Isla, y que está en Valparaíso y tuve la oportunidad de conocerla hace unos años que viaje a Chile y me impactó mucho por el cariño enorme que tuve desde la adolescencia por la poesía de Neruda y creo que como tantísimos jóvenes al leer los ‘20 poemas de amor’ a los 15 años me abrió un mundo, sobre todo haber leído pura poesía clásica hasta entonces, es un lenguaje tan fresco, tan sugerente y tan rico, y ver todos los objetos que rodeo a Neruda, era un coleccionista compulsivo, tenía de todo en esa casa, fue lo que me inspiró el poema que da cuenta de muchas de sus colecciones”, explicó la escritora.