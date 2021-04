Gana Enrique Krauze el Premio Órdenes Españolas

Ha sido profesor en las universidades de Oxford y Princeton y ha publicado numerosas biografías, entre ellas “Daniel Cosío Villegas: una biografía intelectual”, “Mexicanos eminentes”, “Octavio Paz. El poeta y la Revolución” y “Caras de la historia I y II”.

Entre sus títulos de historia están “Caudillos culturales en la Revolución mexicana”, “Biografía del poder”, “Siglo de caudillos”, “La presidencia imperial”, “La presidencia del pasado”, “De héroes y mitos”, “México: biografía del poder” (2017) y “El nacimiento de las instituciones” (2015).

Y en el campo del ensayo ha publicado títulos como “Por una democracia sin adjetivos” (1986), “Travesía liberal” (2003), “El poder y el delirio” (2008) y “El pueblo soy yo” (2018).

Ha sido editorialista en medios como The New Republic, The New York Review of Books, The New York Times, El País y Reforma. Y es miembro de la Academia Mexicana de la Historia desde 1989 y de El Colegio Nacional de México desde 2005.

En 1993 ganó el Premio Comillas de Biografía por “Siglo de caudillos”. Un año después escribió junto a Fausto Zerón-Medina la telenovela “El vuelo del águila”, basada en la vida de Porfirio Díaz, y también es autor de las series documentales como “México siglo XX”, “México nuevo siglo” y “México”.

Entre las distinciones que ha recibido se encuentran la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, el Premio Nacional de Historia de México, el Gran Premio Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa, el Internacional de Ensayo Caballero Bonald, por su libro “Redentores” o el Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México.

Ha presidido el jurado el presidente del Real Consejo de las Órdenes, Pedro de Borbón Dos Sicilias y de Orleans y entre los vocales han actuado Llanos Castellanos, presidenta de Patrimonio Nacional, y Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia.