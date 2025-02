Gana Fabio Morábito el Premio Mazatlán de Literatura

El escritor Fabio Morábito fue el elegido ganador del Premio Mazatlán de Literatura 2025, con su libro Jardín de Niños y le entregará durante la Velada de las Artes, el 22 de febrero en el Teatro Ángela Peralta.

Raúl Rico, director del Instituto de Cultura Mazatlán; el escritor Juan José Rodríguez, Enrique Vega Ayala, director de planeación de Cultura y Manuel Iván Tostado, vicerrector de la UAS en la zona Sur, presidieron el momento en el cual se realizó una llamada al escritor Braulio Peralta, quién junto con los también escritores Eva Gil y Juan José Rodríguez integraron el jurado que dio cómo ganador a Morabito.

"Me pone muy contento recibir este reconocimiento porque es un premio de larga tradición, el Premio Mazatlán lo han ganado escritores muy importantes y por lo tanto me honra mucho recibirlo en esta ocasión”, dijo Fabio Morábito, al contestar la llamada que se le realizó durante la rueda de prensa.

Para esta obra, que consta de 12 cuentos, el escritor se inspiró en una frase que le tradujo a una alumna de la UNAM, que le pidió el favor de traducir a un escrito en japonés Murakami.

"Fue una manera muy curiosa el que pudiera yo escribir esta obra porque partió de una frase de un cuento del escritor japonés Murakami, que está en un cuento que yo conocí a través de una alumna, yo doy clase de traducción literaria en la UNAM, y esta alumna quiso que tradujéramos, de la traducción italiana, un cuento fantástico pequeño, bastante divertido, que realmente en el espíritu es bastante diferente de los cuentos de mi libro, pero una frase de ese cuento atrajo mi atención y es la que está al principio de cada uno de los cuentos de mi libro”, explicó.

"Es una frase en donde una mujer está hablando, en primera persona, en el jardín de su casa esperando a su marido, tomando, más bien no tomando, eso fue un invento mío, yo agregué un gin tonic como parte de esa obra de relajación que es en la noche y esa mujer que está en su jardín de noche y me dio la imagen tanto del entorno físico como del ambiente psicológico y sobre todo me dio la voz, es decir, todos los cuentos están narrados por una mujer en primera persona, escribí un cuento y al terminar el cuento me di cuenta de que esa situación daba para más historias, y fue así como se armó el libro con 12 cuentos que empiezan todos de la misma manera”, dijo

El escritor, quien dijo lee todos los días, ha escrito diferentes géneros como novela, poesía, cuento, ensayo, entre otros.

"Yo creo que el acto de escribir es el mismo de hace siglos, es decir, el escritor es el ser preponderantemente solitario que se abstrae en parte de la realidad que lo rodea para poder escribir como todo artista, pero al mismo tiempo al apartarse la ve con ojos quizás más objetivos en un sentido, y el hecho de que la realidad sea llena de convulsiones, de a menudo de tragedias pues siempre ha sido así la realidad nunca ha sido plácida, ni benévola, y probablemente si lo fuera probablemente tampoco existiría la literatura que es una manera de asimilar esa complicidad y a veces esa violencia y atrocidad de la realidad que nos rodea para encontrarle un sentido, de manera que yo creo que lo que se enfrenta hoy el escritor no es muy diferente a lo que se enfrentaba el siglo pasado”.

Señaló que hace mucho vino a Mazatlán, junto a su esposa, pero que prácticamente sería conocer de nuevo a Mazatlán gracias a este premio.

Sabedor de la importancia de este reconocimiento que cumple su 60 aniversario este 2025, dijo que espera estar a la altura de los grandes ganadores del mismo.

El libro será presentado por el escritor el viernes 21 de febrero, a las 19:00 horas, en Casa Haas.

La premiación será enmarcada por un concierto, el sábado 22 de febrero a las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta denominado “Una Noche en Viena”.

En este espectáculo, el público disfrutará la música de Johann Strauss, interpretada por la Camerata Mazatlán, el Coro Guillermo Sarabia y los solistas invitados Jéssika Arévalo (soprano), Andrés Carrillo (tenor), Vanessa Gama (soprano) y Sarah Holcombe (mezzosoprano), bajo la dirección del maestro Enrique Patrón de Rueda.

También se presentará la Compañía de Ballet de Mazatlán, dirigida por la maestra Zoila Fernández. José Medina será el director escénico.