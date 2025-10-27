Gana Fernanda Trías el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025

La escritora uruguaya Fernanda Trías fue declarada ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025, por su novela El monte de las furias.

El jurado integrado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert, tras haber examinado y discutido cuidadosamente las postulaciones, decidió por unanimidad concederle el premio, que se entregará en una ceremonia que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Esta novela, destacó el jurado, se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices.

Además de señalar a sus excéntricos personajes, que resultan vívidos y entrañables, el comité de especialistas destacó el ritmo del lenguaje poético y al mismo tiempo precisó, que genera atmósferas y escenas memorables en la obra.