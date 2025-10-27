Gana Fernanda Trías el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025

La escritora uruguaya Fernanda Trías fue declarada ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025, por su novela El monte de las furias.
El jurado integrado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert, tras haber examinado y discutido cuidadosamente las postulaciones, decidió por unanimidad concederle el premio, que se entregará en una ceremonia que se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Esta novela, destacó el jurado, se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices.
Además de señalar a sus excéntricos personajes, que resultan vívidos y entrañables, el comité de especialistas destacó el ritmo del lenguaje poético y al mismo tiempo precisó, que genera atmósferas y escenas memorables en la obra.
“La vida eremita de una mujer, su descarnada visión del erotismo y la irrupción en su escenario de una siniestra violencia humana sirven de marco a un relato que concilia las genealogías femeninas con la invisibilización del trabajo, la ruina de lo urbano con la añoranza del mundo rural, el gozo de la soledad con la pulsión del deseo”, aseguró el Jurado calificador en su acta resolutiva.
Fernanda Trías nació en Uruguay en 1976 y es narradora, traductora y docente. Publicó Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible, No soñarás flores y Mugre rosa.
Por Mugre rosa recibió el apoyo de la residencia Eñe/Casa de Velázquez (España, 2018), el Premio Nacional de Literatura (Uruguay, 2020), el Premio Bartolomé Hidalgo de la crítica (Uruguay, 2021) y, por primera vez, el Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL Guadalajara en 2021, y fue finalista en los National Book Awards. Tanto La azotea como Mugre rosa obtuvieron el British PEN Translates Award (2020 y 2022). Sus novelas se han traducido a más de quince lenguas.
Asimismo, el Jurado determinó otorgar una mención honorífica a la escritora argentina Adriana Riva por su novela Ruth, ya que esta obra “aborda con agudeza y sensibilidad los márgenes de la representación literaria de la vejez femenina.
Además, desmitifica con luz y ludismo la senectud y la sororidad a través de un personaje entrañable”. Dotado con diez mil dólares, la edición 33 del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz es posible gracias al apoyo del Claustro de Sor Juana. Instituido en 1993, este reconocimiento fue concebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma, y premia a la autora de una novela publicada originalmente en español.
Angelina Muñiz-Huberman, Marcela Serrano, Tatiana Lobo Wiehoff, Elena Garro, Laura Restrepo, Silvia Molina, Silvia Iparraguirre, Cristina Rivera Garza, Ana Gloria Moya, Margo Glantz, Cristina Sánchez-Andrade, Paloma Villegas, Claudia Amengual, Tununa Mercado, Gioconda Belli, Claudia Piñeiro, Almudena Grandes, Lina Meruane, Ana García Bergua, Inés Fernández Moreno, Perla Suez, Marina Perezagua, Nona Fernández, Clara Usón, María Gainza, Camila Sosa Villada, Daniela Tarazona, María Ospina Pizano y Gabriela Cabezón Cámara también han recibido este galardón.
Entrega del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz a Fernanda Trías
Miércoles 3 de diciembre
18:00 a 19:20 horas
Auditorio Juan Rulfo, planta baja, Expo Guadalajara