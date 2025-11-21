Gana Gordon Campbell, el Premio Sinaloa de las Artes 2025

La decisión fue tomada por el jurado, integrado por la Lic. Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura y presidenta del jurado; Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; Homar Medina Barrera, coordinador de Extensión de la Cultura en la Universidad Autónoma de Sinaloa; Juan Francisco Sotomayor, representante de la Universidad Autónoma de Occidente, y Liliana Tello, del Tecnológico de Monterrey campus Sinaloa.

El maestro Gordon Campbell, director fundador de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, fue seleccionado por unanimidad del jurado para recibir el Premio Sinaloa de las Artes 2025, como un reconocimiento a su amplia trayectoria nacional e internacional, pero sobre todo por su gran contribución a las artes en Sinaloa a través de la creación y dirección de dicha agrupación.

Al anunciar la decisión, Félix Niebla se comunicó con el galardonado para decirle que había sido designado para recibir la presea del Premio Sinaloa de las Artes en su edición 2025, como un reconocimiento a su amplia trayectoria y la gran aportación al arte en Sinaloa.

Notablemente emocionado, el maestro Campbell expresó su gratitud.

“Estoy muy agradecido por este momento y por este reconocimiento, pero a la vez quisiera decir que cuando llegué a Sinaloa en 2001, me preguntaron qué es lo que yo quería hacer, cuál era mi propósito. Y la verdad, mi idea principal fue hacer amigos a través de la música, para la orquesta y para mí”, dijo.

“En este momento puedo decir que esto ha rebasado todas mis expectativas por la amistad, por el recibimiento que he tenido durante todos estos años. Y aún anoche, trabajando de nuevo con la orquesta, me hicieron sentir que estaba de vuelta a casa”.

Avilés Ochoa comentó que el Premio, que consiste en un diploma, medalla de oro y 150 mil pesos, se entregará en una ceremonia pública que tendrá lugar durante el mes de diciembre de 2025, tras los ajustes de agenda.

El Premio Sinaloa de las Artes es el más alto galardón que otorga el Gobierno del Estado en este rubro para reconocer y premiar a las y los sinaloenses que, por sus méritos, han contribuido con su obra creativa al enriquecimiento del patrimonio cultural y al progreso del arte en la entidad o fuera de ella.

Campbell, con más de 20 años residiendo en Sinaloa, ha enriquecido con su labor el quehacer musical de la entidad a partir de la creación de la OSSLA y de otras agrupaciones musicales.

Trayectoria

Con 52 años de trayectoria artística, el maestro Gordon Campbell ha fundado orquestas profesionales, grupos de cámara y coros en México y Paraguay. Fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (1992–2001) y director fundador de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes

Por su destacada labor al frente de ambas agrupaciones, recibió en 2007, en el Palacio de Bellas Artes, la Medalla Mozart, otorgada por la embajada de Austria en México, considerada el reconocimiento más prestigioso que se otorga en el país dentro del ámbito de la música clásica.

En 2011 fundó la Camerata Campbell, conformada por músicos profesionales y el Coro de la Comunidad de Culiacán. En 2019 creó la Sinfonietta Philomusica Juventus, dedicada a la formación de jóvenes músicos en Sinaloa. Durante 2020, ante la pandemia, trabajó de forma virtual, preparándolos para audiciones en orquestas profesionales, además de impartir clases magistrales para cornistas en Latinoamérica, ofrecer conferencias y realizar conciertos en línea.

Desde 2022, la Camerata Campbell mantiene su temporada artística en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, integrando orquestas invitadas de otros estados y artistas provenientes de Estados Unidos. Previamente, en 2018, fue director artístico de la Orquesta, la Compañía de Ballet y la Compañía de Ópera de la Universidad del Norte de Asunción, Paraguay.

Ha sido galardonado en múltiples ocasiones. En 2006 recibió el premio de la Asociación de Cronistas de Teatro y Música por su labor como fundador de la OSSLA, la cual fue distinguida como la mejor orquesta del país en la temporada 2005–2006.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), fundada en 2001 y auspiciada por el Instituto Sinaloense de Cultura, se ha consolidado a lo largo de 24 años como una de las agrupaciones sinfónicas más sólidas y dinámicas del país. La orquesta ha llevado su música a cada rincón del estado de Sinaloa y a distintas ciudades de México a través de diversos programas artísticos y sociales.