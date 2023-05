Su primera novela, Escucha la canción del viento, la comenzó a los 29 años y tras ocurrírsele la idea mientras veía un partido de béisbol en Tokio. Fue publicada en 1979 con éxito inmediato en Japón y desde entonces cada uno de sus libros se ha convertido en un acontecimiento cultural en el país asiático.

En 1988, con el enorme éxito de su novela Norwegian Wood (Tokio blues), abandonó Japón para vivir en Europa y Estados Unidos, pero regresó a su país natal en 1995, tras el terremoto de Kobe y el ataque terrorista de gas sarín que la secta japonesa Verdad Suprema perpetró en el metro de Tokio. Más tarde escribió sobre ambos sucesos.

La ficción de Murakami es humorística y surreal, y al mismo tiempo refleja la soledad y el ansia de amor en un modo que conmueve a lectores tanto orientales como occidentales. Dibuja un mundo de oscilaciones permanentes, entre lo real y lo onírico, entre el gozo y la oscuridad.

Su afición por la música recorre toda su obra y en algunas novelas hace referencia a Dance, Dance, Dance (de The Dells), Norwegian Wood (los Beatles), y South of the Border, West of the Sun.

Además, aborda su relación con el deporte en De qué hablo cuando hablo de correr (2008).

A finales de 2005 publicó la colección de cuentos Tokio Kitanshu, traducido libremente como Misterios tokiotas. Y editó una antología de relatos llamada Historias de cumpleaños, que incluye textos de escritores angloparlantes, además de uno suyo preparado especialmente para este libro.

En español, prácticamente toda su obra está publicada en Tusquets, que tiene previsto publicar en primavera de 2024 su nueva novela, recientemente lanzada en Japón, con el título La ciudad y sus muros inciertos.