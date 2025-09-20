Gana Jorge Luján el Premio SM de literatura infantil y juvenil

El escritor argentino Jorge Luján, radicado en México desde hace más de cuatro décadas, fue distinguido de manera unánime con el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, el galardón más importante en su categoría en español y portugués.

El reconocimiento destaca la fuerza poética de su obra y la profunda conexión que ha construido con sus lectores a lo largo de 40 años de trayectoria.

La candidatura de Luján, presentada por el Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (CEDILIJ) y la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA), fue valorada por el jurado por su lenguaje musical y sensorial, capaz de dialogar con la infancia, la juventud y la comunidad.

En palabras del jurado, sus libros invocan “al juego, al humor y a la fantasía para emocionar al lector y despertar su sentido crítico”.

El jurado estuvo integrado por Beatriz María Sanjuán de la Plata (CERLALC); Daniel González Maraver (IBBY México); Jorge Alejandro Von-Düben Padilla (OEI); Rodrigo Morlesin (UNESCO), y Jéssica Rodríguez López (Fundación SM México).