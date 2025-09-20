Gana Jorge Luján el Premio SM de literatura infantil y juvenil

El escritor argentino Jorge Luján, radicado en México desde hace más de cuatro décadas, fue distinguido de manera unánime con el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, el galardón más importante en su categoría en español y portugués.
El reconocimiento destaca la fuerza poética de su obra y la profunda conexión que ha construido con sus lectores a lo largo de 40 años de trayectoria.
La candidatura de Luján, presentada por el Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (CEDILIJ) y la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina (ALIJA), fue valorada por el jurado por su lenguaje musical y sensorial, capaz de dialogar con la infancia, la juventud y la comunidad.
En palabras del jurado, sus libros invocan “al juego, al humor y a la fantasía para emocionar al lector y despertar su sentido crítico”.
El jurado estuvo integrado por Beatriz María Sanjuán de la Plata (CERLALC); Daniel González Maraver (IBBY México); Jorge Alejandro Von-Düben Padilla (OEI); Rodrigo Morlesin (UNESCO), y Jéssica Rodríguez López (Fundación SM México).
El premio, dotado con 30 mil dólares, reconoce la trayectoria de un autor que ha contado historias desde múltiples facetas —escritor, músico y narrador— con una obra que “cruza las fronteras geográficas y literarias con un profundo sentido ético y poético”.
La ceremonia de entrega se celebrará el 2 de diciembre de 2025, a las 18:30 horas, en el Salón 3 de la Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Jorge Luján se licenció en Letras Hispánicas en la UNAM con mención honorífica y como arquitecto en la Universidad de Córdoba, Argentina, donde también estudió composición musical y cinematografía. Ganó una beca Fullbright para estudiar artes plásticas y escenografía en Antioch College.
Es autor de más de 50 libros, incluyendo poesía, novela, metodología creativa y álbumes ilustrados.
Ha sido traducido a 18 idiomas, incluido el maya. Ha impartido cursos en Columbia University y diversas instituciones de EUA, Europa y Latinoamérica.
Sus libros han recibido premios del New York Times, el Banco del Libro, The International Latino Book Awards, White Ravens, Die Zeit, Andersen, IBBY y el Ministerio de Educación de Francia, entre otros.