Gana Josefina Licitra Premio Sor Juana de Literatura por su novela ‘Crac’

Una novela confesional que explora la ruptura familiar y su impacto en la escritura, “Crac” de Josefina Licitra fue seleccionada unánimemente para el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2026. El galardón se entregará el 2 de diciembre durante la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

La decisión del jurado destacó que la obra de la autora argentina convierte una experiencia privada en una reflexión literaria sobre la autoría, el duelo y la memoria. Este reconocimiento resalta el dominio de Licitra en distintos registros narrativos sin caer en la sensiblería.

El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, instituido en 1993 y dotado con quince mil dólares, celebra este año su edición 34. Es posible gracias al apoyo del Claustro de Sor Juana y premia a la autora de una novela publicada originalmente en español, consolidándose como un referente en la literatura hispana.

El jurado, compuesto por Giselle Etcheverry Walker, de Chile; Daniel Centeno Maldonado, de Venezuela; y Anamari Gomís, Patricia Córdova Abundis y Roberto Domínguez Cáceres, de México, subrayó en el acta resolutiva que “Licitra se expone con sentido del humor, sin reservas y demuestra un notable dominio de distintos registros y planos narrativos que, sin caer en la sensiblería, trasladan al lector las mismas incertidumbres existenciales que atraviesan a la autora”. También se reconoció el tratamiento del desarraigo, explorado en sus múltiples dimensiones.

Josefina Licitra, periodista y escritora, expresó sentirse “sorpresa, felicidad y también alivio” al recibir la noticia del premio. Reconoció que “Crac es un libro íntimo, doliente, un poco impúdico. Y fue escrito desde la incertidumbre”. La autora manifestó orgullo por sumarse a la lista de escritoras argentinas galardonadas como Tununa Mercado y Claudia Piñeiro, a quienes admira por su manejo de tonos narrativos y estructuras.

La génesis de “Crac” surgió de un conflicto personal. Licitra declaró que su padre, quien reside en otro país, no le hablaba desde hacía años por razones que no comprendía, y ese silencio la llevó a dejar de escribir. “Este libro es una novela de no ficción, en tanto todo lo que se cuenta es verificable o tiene un correlato con la realidad”, afirmó la autora.

Josefina Licitra, nacida en La Plata en 1975, es reconocida por libros como “Los otros. Una historia del conurbano bonaerense” y “El agua mala. Crónica de Epecuén y las casas hundidas”.

Sus crónicas han sido publicadas en antologías y medios como el New York Times en español y la revista Piauí. En 2004, obtuvo el premio al mejor texto de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, dirigida por Gabriel García Márquez.

Además, el jurado otorgó una mención honorífica a la escritora boliviana Giovanna Rivero por su novela “Alma oscura del alba”. Se destacó que la obra es una “fábula atravesada por la pulsión de lo político, lo telúrico y lo imposible, donde la autora ha creado un escenario denso y vibrante para quienes ya nada esperan y, sin embargo, son capaces de apostar la existencia a una utopía”.

Ganadoras del Sor Juana celebrarán los 40 años de la FIL Guadalajara

Como parte de los festejos por el 40 aniversario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se realizará una lectura polifónica con ganadoras anteriores del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz.

La actividad contará con la participación de ganadoras del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, entre ellas Gioconda Belli, Gabriela Cabezón Cámara, Ana García Bergua, Margo Glantz, María Ospina Pizano, Marina Perezagua, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo, Fernanda Trías y Nona Fernández.

Esta lectura se llevará a cabo el jueves 3 de diciembre a las 19:00 horas en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara. Es organizada por la FIL Guadalajara con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Acción Cultural Española AC/E, la Cátedra Latinoamérica Julio Cortázar y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.