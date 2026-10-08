Gana la canadiense Anne Carson el Premio Nobel de Literatura 2026

El Premio Nobel de Literatura, que usualmente se anuncia como el cuarto galardón de la semana, se entregó tras los reconocimientos en Química, Física y Medicina. Este prestigioso premio conlleva una dotación económica de 12 millones de coronas suecas, equivalentes a 1.2 millones de dólares estadounidenses.

Carson, poeta, ensayista y traductora, ha dedicado décadas a romper las fronteras entre géneros literarios, logrando convertir los clásicos griegos en obras plenamente contemporáneas. Este galardón la sitúa como la 119ª mujer en recibir el prestigioso reconocimiento desde su creación en 1901.

Por su audaz y inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea, la escritora canadiense Anne Carson, de 76 años, obtuvo este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026 en Estocolmo, Suecia.

La Academia Sueca destacó su contribución, señalando que el premio fue otorgado “por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”, según el anuncio oficial. Anders Olsson, presidente del Comité Nobel, agregó que Carson ha “combinado, a lo largo de toda su carrera, la escritura de poesía con la labor de traducción y la docencia en diversas universidades”.

Nacida en Toronto, Canadá, el 21 de junio de 1950, Carson ha mantenido una trayectoria donde la docencia y la traducción acompañan su escritura. La autora ha centrado su producción en la intersección entre la obsesión filológica por las palabras y la búsqueda poética de nuevos significados.

Su tesis doctoral en Estudios Clásicos, ‘Odi et Amo Ergo Sum’, publicada en 1981, marcó el inicio de una carrera donde la etimología de las palabras se ha convertido en punto de partida para su obra, según ha señalado la propia escritora.

Entre sus reconocidas traducciones del griego clásico, consideradas obras independientes, se encuentran la interpretación de fragmentos de Safo, ‘If Not, Winter’, publicada en 2002. También ha traducido tragedias como ‘Electra’ de Sófocles, en 2001, y ‘Antígona’, en 2015, así como ‘Bakkhai’ de Eurípides, también en 2015.

La obra más aclamada de Carson es ‘Autobiography of Red: A Novel in Verse’, de 1998. Esta novela en verso actualiza la tradición clásica al basarse en poemas de Estesícoro, del siglo VI a. C., para narrar la historia del monstruo alado Gerión.

En la versión de Carson, Gerión es reinventado como un “héroe tierno y entregado a su madre”, quien, “tras haber sufrido abusos sexuales a manos de su hermano, se enamora del engreído y grosero Heracles”, describió el Comité del Nobel.