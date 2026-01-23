Gana la escritora Ana Clavel el Premio Mazatlán de Literatura

La escritora Ana Clavel fue la elegida ganadora del Premio Mazatlán de Literatura 2026, con su libro “Autobiografía de la piel” y se le entregará durante la Velada de las Artes, el 7 de febrero en el Teatro Ángela Peralta.

Óscar García Osuna, director del Instituto de Cultura Mazatlán; el escritor Juan José Rodríguez, y Gabriela Montaño coordinadora del premio, presidieron el momento en el cual se realizó una llamada al escritor Braulio Peralta, quién fue uno de los que integraron el jurado que dio cómo ganador a Clavel.

Braulio Peralta comentó que luego de una larga deliberación del jurado. Explicó que durante 2025 se publicaron numerosos libros, lo que hizo especialmente complejo el proceso de selección; sin embargo, “Autobiografía de la piel”, fue considerado un texto fundamental dentro de la producción literaria del año.

Peralta destacó que la elección se debe, entre otras razones, a la autenticidad de la obra de Ana Clavel, cuya trayectoria, señaló, está profundamente vinculada a temas como la piel, el deseo, el erotismo, el amor, el beso y las primeras relaciones entre mujeres y hombres.

Subrayó que Clavel ha construido una obra singular dentro de la literatura mexicana al abordar el erotismo femenino desde una perspectiva de liberación y reflexión política sobre el cuerpo y la intimidad.

Asimismo, resaltó que la obra es un libro único por su estructura y propuesta literaria, ya que transita entre la novela, el ensayo y la poesía.

Se trata de una obra fragmentaria, construida a partir de aforismos en torno al amor y el deseo, que condensa las obsesiones centrales de la autora por el cuerpo, las entrañas de la mujer y su pensamiento crítico, elementos que llevaron al jurado a otorgarle el Premio Mazatlán de Literatura 2026.

Después de la explicación del escritor, se procedió a llamar a la ganadora, quien comentó sentirse muy agradecida.

La escritora agradeció emocionada el reconocimiento y expresó que recibir el premio representa un honor.