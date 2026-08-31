Gana la escritora nicaragüense Gioconda Belli el Premio FIL de literatura

La escritora nicaragüense Gioconda Belli ganó de forma unánime la edición 2026 del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el galardón más prestigioso de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que se entregará el 26 de noviembre, durante la ceremonia de inauguración.

La decisión del jurado fue anunciada este lunes, reconociendo la trayectoria literaria de Belli, quien recibirá el premio durante la ceremonia de inauguración de la FIL, consolidando su posición como una voz clave en las letras hispanoamericanas.

El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, fundado en 1991 como un reconocimiento latinoamericano, se concibió para celebrar el lenguaje y la trayectoria de sus galardonados. A lo largo de los años, se ha consolidado como un referente que tiende puentes entre las geografías de las lenguas romances, incluyendo español, portugués, catalán, gallego y rumano.

“El jurado decidió por unanimidad otorgar el premio a la escritora nicaragüense Gioconda Belli”, expresó Carmen Alemany, representante del jurado del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, al leer el acta de la 36 edición del galardón.

Carla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara, indicó que el libro es uno de los espacios cuya lectura invita a pensar y a orientarse en el presente. La rectora afirmó que la FIL es el proyecto cultural de mayor alcance en la región.

José Trinidad Padilla, presidente de la FIL de Guadalajara, mencionó que el premio no solo honra una voz, sino que proyecta a la feria como un espacio de diálogo, libertad de pensamiento y difusión de letras universales. Recordó que figuras como Nicanor Parra, Lidia Jorge y Amin Maalouf han sido reconocidas.

Marisol Schulz Manaut, directora de la FIL Guadalajara, destacó que 35 escritores han sido presentados al público gracias a esta iniciativa desde 1991. Informó que el premio es el evento principal de la ceremonia de inauguración, programada para el 28 de noviembre.

Este año, la Feria Internacional del Libro celebra su 40 edición, y sus organizadores preparan un programa amplio que se dará a conocer en octubre. Italia será el país invitado de honor en esta ocasión.