Por unanimidad del jurado, el Doctor Leonel Rodríguez Benítez fue declarado ganador del Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés, por su trabajo de investigación La imprenta en Mocorito, 1903-1912. Ediciones, libros y lecturas en el antiguo pueblo mágico: un pasaje histórico cultural, firmado con el seudónimo José Lantine.

Vía telefónica, el ganador del Premio, Leonel Rodríguez, expresó que “es una noticia extraordinaria que me pone a temblar de emoción, porque es un trabajo que me ha ilusionado durante mucho tiempo y, haber sido seleccionado para este Premio, me llena de emoción”, y comentó que el seudónimo que eligió, lo retomó de uno que usó pocas veces el profesor y periodista José Sabás de la Mora.

El Premio está dotado de un premio único e indivisible de cien mil pesos y la publicación del trabajo ganador y, para su decisión, el jurado valoró la redacción del ensayo, la originalidad y relevancia, objetivos, método y teoría, así como las fuentes y bibliografía.

Leonel Rodríguez Benítez (Mocorito, 1954) es profesor investigador jubilado de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la UAS, y actualmente es socio activo del Colegio de Historiadores de Sinaloa, es conferencista, organizador y promotor de reuniones académicas.

Ha realizado además investigaciones sobre historia regional, abordando temas de historia de las actividades científicas técnicas en Sinaloa en el siglo 19 y, de manera especial, la enseñanza científica y técnica en el Colegio Rosales, institución antecesora de la UAS.

Entre sus publicaciones más relevantes tiene las siguientes: Ciencia y Estado en México, 1824-1829; La geografía en México: el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 1875-1974, y otros.

Fue fundador del Archivo Histórico de la UAS y miembro del grupo académico fundador del Centro Regional de Documentación Histórica y Científica de la UAS; así como de la asociación Historiadores de las Ciencias y las Humanidades A.C., en 2007