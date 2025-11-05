Gana Rosa Margarita González Morán el Premio Nacional de Ensayo Histórico José C. Valadés 2025

Por su trabajo de investigación “Las infancias en Sinaloa en el caso del porfiriato; entre vivencias y representaciones”, firmado con el seudónimo Shanti, la académica Rosa Margarita González Morán ganó el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social “José C. Valadés” 2025, convocado por el Gobierno de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura.

El anuncio lo hizo Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, acompañado de Adalberto García, jefe del departamento de Investigación e Historia; el notario público Rubén Elías Gil Leyva, quien dio fe del procedimiento; Noelia Cárdenas, jefa del Departamento Jurídico, y los miembros del jurado María Elda Rivera Calvo y Jorge Rubén Ibarra Martínez, quienes junto con César Jesús Burgos Dávila firmaron el acta correspondiente.

Al dar lectura al acta, Ibarra Martínez, en su calidad de secretario, comentó que, para su decisión, el jurado valoró el formato de ensayo, la originalidad, pertinencia social y cultural, estilo y manejo de fuentes, destacando en el trabajo ganador, su sensibilidad humanista, profundidad documental y relevancia social, por invitar a una reflexión sobre la infancia como dimensión esencial de la memoria colectiva.

“El jurado otorga el primer lugar a este ensayo por ser una obra de notable calidad intelectual, estética y reflexiva, que conjuga rigurosidad historiográfica con un estilo literario sensible y coherente”.

Agregó que el trabajo se distingue por la originalidad en la presentación de un tema poco explorado en la historiografía regional; la niñez como sujeto histórico, social y cultural en el contexto del Porfiriato sinaloense.