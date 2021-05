$!Gana Rosa Michell Rochín Báez concurso de la canción ranchera

Rosa Michell Rochín Báez, quien se hizo acredora al primer lugar, es alumna de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Guamúchil, ella interpretó la canción Aires del Mayab en el segundo sitio, Xenia Guadalupe Beltrán Nájera, de la Unidad Académica de Artes Lic. Educación Artística, interpretó la canción Los laureles y Aura Victoria Valles López, quien ganó el tercer lugar, es alumna de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Los Mochis y cantó Si no te gusta cómo soy.

En un ambiente de alegría y también de la voz del cantante Sergio del Ángel, los jóvenes entregaron todo en el escenario, en donde el jurado evaluó la afinación, desenvolvimiento escénico, entonación y cuadratura.

Omar Medina, director de Extensión de la Cultura y los Servicios de la UAS, felicitó a todos los participantes, que dieron muestra de haber trabajado mucho antes de subir al escenario.

En las más de 102 actividades programadas en la edición virtual del FIUC, los jóvenes universitarios han tenido un papel destacado, así como sucedió en este concurso.

En la reñida competencia, el jurado coincidió que elegir a los ganadores ha sido una dura tarea, en la que los ganadores se hicieron acreedores a un arreglo musical, grabación en video profesional de los tres temas ganadores, acompañados de la Banda Regional Universitaria o Grupo Norteño. También se abrieron las puertas para que los ganadores desarrollen una colaboración con la Banda el Recodo.

Ricardo Yucupicio, “Fue muy difícil tomar una decisión, en realidad no lo tomen tan pecho, las calificaciones no lo es todo en la vida; ustedes tienen un talento, toda persona que hace arte, un artista se desenvuelve de manera distinta; ser desafinado no te hace mal artista, tal vez técnicas buenas en tu voz y no las puedes aplicar”, aclaró.

Como regalo del Día de las Madres, los integrantes de la Banda El Recodo interpretaron Las mañanitas.