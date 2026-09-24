Gana Sara González el concurso de artes visuales en Culiacán

La obra “Sobre Ríos” de Sara González Cisneros ganó el primer lugar en el Concurso de Artes Visuales Culiacán 2026, celebrado en el marco del 495 aniversario de la ciudad. La pieza, conformada por tres acrílicos, captura la esencia de la identidad local.

El certamen, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán (IMCC), reconoció el talento de artistas que interpretaron la ciudad a través de diversas técnicas. La ceremonia de premiación se realizó en el mezzanine del Museo Interactivo sobre las Adicciones (MIA).

Este concurso se celebra anualmente como parte de las actividades conmemorativas del aniversario de Culiacán. Busca fomentar la creación artística y la reflexión sobre la identidad cultural del municipio a través de las expresiones visuales de sus creadores.

La obra ganadora, “Sobre Ríos”, está realizada en acrílico y se compone de tres piezas de 100 por 50 centímetros. Entre sus imágenes destaca una mujer agricultora que semeja a “La Locha”, escultura representativa de la ciudad.