Gana Sara González el concurso de artes visuales en Culiacán

La obra “Sobre Ríos” de Sara González Cisneros ganó el primer lugar en el Concurso de Artes Visuales Culiacán 2026, celebrado en el marco del 495 aniversario de la ciudad. La pieza, conformada por tres acrílicos, captura la esencia de la identidad local.
El certamen, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán (IMCC), reconoció el talento de artistas que interpretaron la ciudad a través de diversas técnicas. La ceremonia de premiación se realizó en el mezzanine del Museo Interactivo sobre las Adicciones (MIA).
Este concurso se celebra anualmente como parte de las actividades conmemorativas del aniversario de Culiacán. Busca fomentar la creación artística y la reflexión sobre la identidad cultural del municipio a través de las expresiones visuales de sus creadores.
La obra ganadora, “Sobre Ríos”, está realizada en acrílico y se compone de tres piezas de 100 por 50 centímetros. Entre sus imágenes destaca una mujer agricultora que semeja a “La Locha”, escultura representativa de la ciudad.
La pieza también incorpora a una niña tocando un instrumento, acompañada de elementos de la tradición de Tacuichamona durante Semana Santa, así como petrograbados de Las Labradas y flores de amapa. Un hombre representa a los pescadores y los manglares, resaltando la importancia de estos ecosistemas.
Adolfo Plata Guzmán, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, destacó que celebrar a Culiacán implica reconocer a quienes, a través del arte, lo miran, interpretan y transforman en memoria. “Culiacán no solamente se cuenta a través de la historia, Culiacán también se pinta, se imagina, se siente y se transforma a través de lo que ustedes hacen, que es arte”, expresó Plata Guzmán.
Sara González Cisneros recibió un estímulo de 20 mil pesos por el primer lugar. Se otorgaron cuatro menciones honoríficas a Jorge Luis Díaz Payán, María José Vázquez Esparza, César David García Ángulo y Mariana Félix Cuen.
El jurado calificador estuvo integrado por especialistas, entre ellos el maestro Alejandro Mujica Díaz. Él señaló que la decisión fue un reto debido a la calidad y diversidad de las propuestas recibidas, realizadas con técnicas como óleo, acrílico, técnica mixta, plumones, lápiz de color y diferentes soportes.
La artista agradeció a las autoridades municipales por impulsar espacios para la creación artística y destacó la importancia de seguir promoviendo el arte a casi 500 años de la fundación de Culiacán. “Estoy muy orgullosa de que estén aquí todavía creando y recuerden que nosotros aportamos mucho en la cultura”, expresó Sara González Cisneros. Añadió que no esperaba el reconocimiento.
En la ceremonia estuvieron presentes Pedro Armenta Obeso, director de la Crónica de Culiacán, integrantes de la comunidad artística y participantes del concurso.