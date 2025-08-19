Gana Sergio Arroyo el Premio Amparo Dávila 2025

El escritor costarricense Sergio Arroyo obtuvo el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila 2025 por su obra Matrikaria, firmada con el seudónimo “Sanpei Shirato”.

El jurado calificador, integrado por Aniela Rodríguez, Luis Jorge Boone y Fernando Adolfo Morales Orozco, decidió otorgar este reconocimiento al escritor al considerar que el cuentario “tiene como hilo conductor la exploración de los estados alterados de la conciencia, a través de una prosa limpia, clara y muy bien cuidada. Retoma matices del surrealismo y los incorpora en una estética contemporánea”.

El acta añade que la obra presenta personajes congruentes actuando en medio de conflictos que les permiten mostrar su complejidad.

“En todos los cuentos encontramos un choque de fuerzas entre los personajes y las atmósferas inquietantes que los componen”.

El Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila consiste en un diploma y un estímulo económico de 200 mil pesos.

En entrevista, Sergio Arroyo expresó que obtener este galardón es especialmente significativo, ya que, aunque ha recibido algunos reconocimientos en el pasado, se trata del primer premio literario que gana.

“Históricamente y por diversas razones, para los escritores centroamericanos es difícil trascender las fronteras de sus países, por lo que es sumamente gratificante recibir un premio en un país central en el mundo hispánico, como lo es México”, señaló.

El autor explicó que la idea de Matrikaria comenzó a trabajarla a partir de recuerdos de su infancia.

“Luego de la muerte de mi mamá, en 2019, todo en lo que podía pensar era en ella, en las cosas que hicimos y las que dejamos de hacer. Ese año me enteré de un caso muy particular: de una mujer que dormía con sus hijos, pero no con todos a la vez, y me pareció que era un gran punto de partida para una historia. Ese cuento es el que le da título al libro”.