Ganan Verónica Murguía y Zaira Abreu el Premio Gilberto Owen 2026

Las obras “Flor de agua”, firmada bajo el seudónimo “Nisayee”, de Zaira Abreu, en poesía, y “Asfódelo”, presentada con el seudónimo “Changeling”, de Verónica Murguía en cuento, fueron declaradas ganadoras del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2026, el cual está dotado con 125 mil pesos en cada rama y será entregado el próximo 10 de junio.

El anuncio se hizo las instalaciones del Instituto Sinaloense de Cultura, con la presencia de Juan Salvador Avilés Ochoa, director general; Ernestina Yépiz, directora de Literatura y Publicaciones; así como Adalberto García, Carolina Escalante y Wendy Félix, integrantes del Centro de Literatura, y del notario público Rubén Elías Gil Leyva, quien dio fe del proceso.

Durante su intervención, Avilés Ochoa agradeció el trabajo realizado por el Celit, cuya labor —dijo— se ha extendido a Mazatlán y Los Mochis, fortaleciendo la presencia de la literatura en el estado y aportando prestigio al Instituto Sinaloense de Cultura.

Destacó la respuesta nacional que tuvo la convocatoria gracias a las herramientas tecnológicas, lo que permitió recibir 308 poemarios y 252 libros de cuento, para un total de 560 postulaciones.

Ernestina Yépiz dio lectura a los nombres de los jurados en ambas categorías y explicó que el proceso de selección se realizó con especial cuidado y atención a cada una de las obras participantes.

En la categoría de Cuento resultó ganadora la obra “Asfódelo”, firmada con el seudónimo Changeling, de Verónica Murguía, seleccionada por unanimidad por el jurado integrado por Ana García Bergua, Leonor Ramírez y Mario Sánchez Carbajal, quienes destacaron que se trata de “un proyecto de gran solidez desde su propia concepción”, donde “la reescritura del mito, la densidad simbólica y el rigor formal constituyen una visión literaria profundamente articulada”.

Añadieron que cada relato “está construido como una experiencia de lenguaje y de estructura, logrando una unidad orgánica en la que cada pieza dialoga con una arquitectura narrativa de gran lucidez”.

En Poesía, la obra ganadora fue Flor de agua, firmada bajo el seudónimo Nisayee, de Zarina Abreu Flores, elegida por el jurado conformado por Mercedes Alvarado, Mijail Lamas y José Roberto López Martínez, quienes reconocieron en el libro “una elegía en la que, desde el duelo y la rabia, se reconstruyen las imágenes del feminicidio”.

El acta añade que la obra aborda el tema “desde la pérdida humana y el dolor íntimo”, destacando además “la utilización de recursos documentales y otras maneras de enunciar los hechos”.

Posteriormente, Avilés Ochoa realizó llamadas telefónicas a las ganadoras para leerles el acta oficial que las acredita como triunfadoras absolutas del certamen.

Profundamente emocionada, Zarina Abreu Flores expresó entre risas y gritos de alegría que nunca imaginó ganar, particularmente por abordar el tema del feminicidio. Comentó que el libro habla sobre Luz, víctima de feminicidio, y está dedicado a ella y a su familia. Además, aprovechó para visibilizar que es una mujer con discapacidad que crea desde esa experiencia.

La escritora Verónica Murguía, autora detrás del seudónimo Changeling, se dijo emocionada y llena de gratitud. Compartió que escribió Asfódelo después de la muerte de su esposo y señaló que este premio “es una prueba de vida” de que todavía puede escribir.

Murguía agradeció también el trabajo de las instituciones culturales en Sinaloa y reconoció el esfuerzo que se realiza “en medio de la tempestad”, convencida de que “la educación y la cultura son el camino para salir adelante”.

Antes de revelarle oficialmente el fallo, el funcionario le comentó: “Se sacó el mundial de literatura”, y al concluir la conversación expresó: “Sus palabras nos hacen sentir que lo que hacemos importa y que estamos haciendo lo correcto”.

Otros ganadores

El Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen está dirigido a escritores mexicanos y, desde su creación en 1990, lo han obtenido autores hoy de reconocimiento nacional e internacional, entre ellos:

Eduardo Langagne

Ana Clavel

Juan Domingo Argüelles

Efraín Bartolomé

Rosina Conde

Adriana González Mateos

Mónica Lavín

Cosme Álvarez

Juan José Rodríguez

Jesús Ramón Ibarra

Mancilla Sánchez

Óscar David López Cabello

Eduardo Saravia

Geney Beltrán

Mijail Lamas

Sofía Morfín